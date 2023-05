Las leyes más controversiales del gobernador Ron DeSantis en Florida

Las reacciones de organizaciones en Florida no se hicieron esperar. Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP, por sus siglas en inglés), un grupo que se opone a la pena capital, advirtió que la nueva ley sería impugnada inmediatamente y que podría dar lugar a más condenas erróneas.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.