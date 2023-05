ANÁLISIS | Putin intentó proyectar fortaleza, pero el desfile del Día de la Victoria de Moscú solo puso al descubierto su aislamiento

“Ellos [los rusos] no fueron capaces de capturar Bakhmut”, dijo, refiriéndose a la asediada y extensamente dañada ciudad del este de Ucrania. “Esta fue la última operación militar importante que querían completar para el 9 de mayo. Y por desgracia, la ciudad ya no existe. Todo está completamente destruido … Por lo tanto, necesitan algo de información para presentarlo como una victoria que necesitan para conquistar algo — alguna ciudad — [pero] no han logrado hacer eso”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.