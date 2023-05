Análisis | CNN enfrenta duras críticas después de que Trump desatara una andanada de mentiras durante foro en vivo

“Chris Licht dijo que no permitiría que nadie en su red dijera que está lloviendo cuando no es así”, señaló Alex Sherman. “Pero ahora dejó entrar a alguien que dice que está lloviendo cuando no, y agregó cientos de personas para aplaudir cuando lo hace”.

Kaitlan Collins es una entrevistadora dura y conocedora. Ella le hizo verificación de los hechos a Trump durante los 70 minutos del foro en vivo. Una y otra vez le dijo a Trump que la elección no fue robada. Que no estaba amañada. Que no había evidencia de las mentiras que estaba diseminando en el escenario.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.