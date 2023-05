Hombre gana premio de lotería de US$ 50.000 en Maryland por segunda vez en 2 meses

A principios de este año, un hombre de Maryland ganó un premio de US$ 30.000 y otros US$ 50.000 en dos meses. En marzo, otro hombre de Maryland ganó US$ 50.000, marcando su segunda victoria después de US$ 100.000 ganados en 2015.

“Estaba a punto de dejar caer el tercero —el boleto de US$ 50.000 en efectivo— en la lata cuando vi el mensaje en el escáner”, dijo en el nuevo comunicado. “Pensé que tal vez había ganado US$ 5.000. Habiendo ganado el premio mayor del juego el mes pasado, no creí que serían US$ 50.000”.

