“Siento mucho no haber podido salvarte”: novia de Ryan Mallett, exjugador de la NFL, escribe una emotiva despedida en Facebook

“No hay palabras para expresar lo mucho que te extraño. Espero que sepas lo amado que eres. Por mí, por tu increíble familia, por tus amigos, por tus compañeros de equipo, por tus alumnos y por incontables personas más. No sé cómo podré superar esto. Pero me siento muy honrada de amarte y de que me amaras. Cambiaste mi vida y te estaré eternamente agradecida por el tiempo que compartimos”, añadió.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.