Turquía acepta respaldar el proceso de ingreso de Suecia a la OTAN, confirma el jefe de la alianza Jens Stoltenberg

La renuncia de Erdogan a oponerse al ingreso de Suecia marca un gran avance, pero no significa que este país se convertirá inmediatamente en el próximo miembro de la OTAN. Stoltenberg no proporcionó fechas específicas sobre cuándo Erdogan llevaría el documento al Parlamento de Turquía, que luego debe votar para aprobarlo. Hungría tampoco votó para aprobar la membresía de Suecia, aunque Stoltenberg dijo el lunes que ese ías había dejado claro que no sería el último en ratificar la candidatura de Suecia.

