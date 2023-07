¿Quién es Ken en realidad? La historia del muñeco más incomprendido del mundo

“Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene auto, no tiene casa”, dijo Gosling a ET en 2022 mientras promocionaba una película sin Ken. “Está pasando por algunas cosas”.

Pero Ken no era precisamente popular ni considerado esencial entre los coleccionistas acérrimos de Barbie. En su libro “Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll”, M.G. Lord escribe que Ken era un “gotero con genitales muy reducidos que no era muy importante en la vida (de Barbie)”. Tendría una batalla cuesta arriba para demostrar su valía a los consumidores y a su novia de juguete.

