La jueza no aceptó el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden

Biden no pagó entre US$ 1,1 millones y US$ 1,5 millones en impuestos federales antes de los plazos legales, dijeron los fiscales en el tribunal.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, el Departamento de Justicia acordó recomendar una sentencia de libertad condicional por los dos cargos de no pagar impuestos a tiempo para los años 2017 y 2018, según las fuentes. Hunter Biden debía al menos US$ 100.000 en impuestos federales para 2017 y al menos US$ 100.000 en 2018, pero no pagó lo que debía al Servicio de Impuestos Internos (IRS) antes de las fechas límite.

