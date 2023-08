Fiscal especial cita publicación de Trump en Truth Social al argumentar una orden judicial rápida sobre el intercambio de pruebas

No es inusual que los casos penales tengan disposiciones de no divulgación desde el principio, aunque los dos casos penales federales de Trump han hecho que el proceso típicamente rápido en el que los fiscales y los abogados defensores acuerden términos sea más contradictorio. En el caso penal federal separado en su contra en Florida, los fiscales y los abogados defensores de Trump todavía no logran un acuerdo sobre cómo y dónde se puede discutir información clasificada.

