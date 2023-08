Entrevista a Saúl “Canelo” Álvarez: revela su próximo desafío y dice que no teme perder contra Charlo

Saúl “Canelo” Álvarez: La verdad es que no lo sé, pero me siento muy orgulloso de ser mexicano, de ser de Jalisco, de Guadalajara, representar a mi país. Para mí es un honor y la verdad que muy orgulloso de que haya tanto, tanto talento, no nomás en Guadalajara, sino en todo México, la verdad es que me siento muy orgulloso.

Saúl “Canelo” Álvarez: Sí, así es, muchísimo. Pues sí, se extraña. Obviamente se extrañan mucho el ambiente y las vibras, pero creo que en cualquier lado que estés siempre está la gente mexicana. Siempre está. Siempre me siento como en casa porque siempre están ahí apoyándome. La verdad es que no se siente mucha diferencia por lo mismo, porque en cualquier lado que esté siempre están apoyando. Me están siguiendo a cualquier lado que voy y se sienten las mismas vibras, el mismo apoyo.

Saúl “Canelo” Álvarez: No, yo no lo veo así. Va a ser una pelea complicada por el estilo de él. Es un peleador muy bueno. La verdad es que no me confío en eso. Eso decían de Bivol. Entonces ya supimos lo que pasó. Y la verdad es que ninguna pelea es fácil. La tomo con mucha seriedad. Y sé que va a ser una pelea complicada. Al final de cuentas, sé que va a ser una pelea complicada. Y vamos a salir. Y por eso nos estamos preparando al 100%, tomando muy en serio todo, porque al final de cuentas es boxeo y uno nunca sabe. Así que vamos a salir a pelear con el mejor y a hacer lo que sabemos hacer.

Saúl “Canelo” Álvarez: No, pues no me preocupa, porque al final de cuentas me voy a preparar al 100% y obviamente, si es mejor que yo, pues hay la posibilidad. Pero aquí venimos a ganar, sea sí o sí. Y esa es la mentalidad.

Saúl “Canelo” Álvarez: No, mira, al final de cuentas, siempre, siempre van a ser más grandes que yo. Yo no soy un peleador grande para mi peso. De hecho, yo vengo de peso más abajo. Entonces siempre serán más grandes que yo. Pero al final de cuentas no me interesa si son más grandes que yo. Al final de cuentas, cuentan las capacidades que tengo para pelear y para poder estar arriba del cuadrilátero con cualquier peleador.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.