Revelan el verdadero aspecto de Ötzi, el Hombre de Hielo, por un nuevo análisis de ADN

Si bien el análisis de ADN antiguo sugirió que Ötzi tenía calvicie de patrón masculino, no es posible estar seguro de hasta qué punto ya perdió cabello en su vida, dijo el arqueólogo Lars Holger Pilø, codirector del proyecto Secrets of the Ice en Noruega. Ha estudiado a Ötzi pero no participó en las últimas investigaciones.

