Así funcionan los procesos de fichaje en la problemática cárcel del condado de Fulton. ¿Cómo será en el caso de Trump?

El juez que examina el acuerdo de fianza, probablemente el juez del Tribunal Superior del condado de Fulton Scott McAfee, asignado al caso, tiene que considerar cuatro factores a la hora de decidir si aprueba los acuerdos de fianza, dijeron los abogados a CNN. El juez tiene que determinar que el acusado no presenta un riesgo de fuga, no es probable que cometa otros delitos graves en espera del juicio, no representa un peligro para la comunidad y no es probable que intimide a los testigos o tome otras medidas para interferir con el caso.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.