Exclusiva CNN: “¿Cómo estoy en esta guerra?”, la nueva biografía de Musk que ofrece nuevos detalles sobre el dilema del multimillonario en Ucrania

La preocupación de Musk por un “mini Pearl Harbor”, como él mismo dijo, no se materializó en Crimea. Pero el episodio revela la posición única en la que Musk se encontró mientras se desarrollaba la guerra en Ucrania. Lo pretendiera o no, se había convertido en un agente de poder que los funcionarios estadounidenses no podían ignorar.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.