Arabia Saudita intenta alterar el orden mundial del fútbol. Los motivos podrían sorprenderte

Los clubes sauditas que no son propiedad del PIF también están derrochando en grandes jugadores, con el excapitán del Liverpool Jordan Henderson, de 33 años, al que se le ofreció un salario exorbitante de US$ 870.000 (700.000 libras) por semana, según múltiples informes, en una transferencia estimada en US$ 15 millones (12 millones de libras) desde el Liverpool al equipo saudita Al-Ettifaq.

(CNN) — Cuando el club saudita Al-Hilal supuestamente planeó una oferta de US$ 1.100 millones para fichar a la superestrella del fútbol francés, Kylian Mbappé, –incluyendo US$ 332 millones para su club, el PSG, y un exorbitante paquete salarial de US$ 775 millones para el ganador del Mundial por solo un año– fue tachado por los críticos de “sportswashing”.

