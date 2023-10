Político prorruso gana las elecciones parlamentarias de Eslovaquia

SMER (partido populista del ex primer ministro prorruso Fico): 23,3% Eslovaquia progresista (PS) (liberal, centro izquierda, pro UE, pro Ucrania): 17 % Hlas (rama de SMER): 15% Gente común y personalidades independientes (OLaNO) (centroderecha, último ganador de las elecciones, su gobierno colapsó lo que provocó elecciones anticipadas): 9% Partido KDH (Partido Demócrata Cristiano): 6,9% Partido Libertad y Solidaridad (SaS) (liberal): 6,2% SNS (nacionalistas): 5,7% República (extrema derecha, muy en contra de Ucrania): 4,8%, lo que significa que no logró alcanzar el umbral del 5% y no entrarán al parlamento.

