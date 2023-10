ANÁLISIS | McCarthy se convirtió en la última víctima de la revolución extrema del Partido Republicano de Trump

McCarthy criticó amargamente a los demócratas por permitir que ocho rebeldes del Partido Republicano lo echaran del cargo al no aportar suficientes votos para salvarlo. Pero no fue una sorpresa que un partido cuyo presidente se enfrenta ahora a una investigación de destitución y cuya victoria electoral en 2020 todavía está siendo empañada por miembros del Partido Republicano no acudiera al rescate.

Pero McCarthy firmó una ley de gasto temporal de 45 días para evitar un cierre, tratando de posponer su confrontación con los extremistas hasta mediados de noviembre. Su tirita no incluía los US$ 6.000 millones que Biden y el Senado querían para Ucrania, pero aún así enfureció a los partidarios de la línea dura, que querían ir mucho más allá de los recortes de gastos que McCarthy había hecho con el presidente en un acuerdo anterior para elevar el límite de endeudamiento del Gobierno y evitar un impago de la deuda. McCarthy actuó sabiendo que, con los demócratas controlando el Senado y la presidencia, los republicanos de la Cámara de Representantes no podrían convertir en ley su lista de deseos y que pagarían un precio político por un cierre. Pero un presidente de la Cámara republicano que necesita los votos demócratas prestados está viviendo con tiempo prestado, aunque nadie podía saber que el final llegaría tan pronto.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.