Las lesiones de la carrera de Lionel Messi: ¿cuál ha sido más larga y cuál es la más frecuente?

Podría decirse que es una lesión común en el fútbol, pero no por eso menos grave. Durante 51 días, entre el 28 de septiembre y el 11 de noviembre de 2015, Messi no pudo ponerse la mítica 10 debido a una rotura del ligamento de la rodilla que, según Transfermarkt, le impidió al argentino disputar 13 partidos con el FC Barcelona y otros con la selección de Argentina. Con el PSG, el portal registra que Messi no pudo jugar 5 partidos debido a problemas de rodilla.

El recuento de Transfermarkt enumera una cantidad de variables por las que Messi no pudo jugar, que van desde “gripe” hasta “déficit de entrenamiento”. No descarta ni siquiera las veces en que Messi no pudo estar por cuarentena: 14 días y 2 partidos con el Paris Saint-Germain (PSG) en la temporada 2021/2022.

