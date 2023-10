Síntomas de la menopausia: cómo prepararte para los efectos en tu cerebro

“He cambiado toda mi rutina para prepararme para la menopausia: he cambiado mi alimentación, he cambiado mi ejercicio… Priorizo ​​la higiene del sueño de una manera muy, muy específica… Hago reducción del estrés. Me deshago de todas las fuentes de toxinas ambientales de la casa lo mejor que puedo”, dijo. “Y también estoy siguiendo las hormonas y los ciclos, y preparándome mentalmente… tratando de decidir si tomaría hormonas o no”.

“Hable con un proveedor de atención médica sobre las hormonas y averigüe si es elegible o no para la terapia de reemplazo hormonal y si podría ser útil para usted específicamente”, dijo Mosconi. “El estrógeno para las mujeres y la testosterona para los hombres no son sólo hormonas involucradas en la reproducción, no sólo son importantes para la fertilidad, sino que también son extremadamente importantes para la salud y la función cerebral”, dijo. “Mantienen tu cerebro activo. Mantienen el cerebro con energía, lo mantienen joven porque también tienen un efecto antienvejecimiento”.

