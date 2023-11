Verificación de hechos: Trump sigue diciendo que fue acusado más que Al Capone. No es verdad

Capone fue acusado tres veces sólo en 1931 , el año en que fue declarado culpable de evasión fiscal y sentenciado a 11 años de prisión federal. Schwartz, coautor de “ Scarface and the Untouchable: Al Capone, Eliot Ness, and the Battle for Chicago ”, explicó que se trataba de: “Una acusación secreta por evasión fiscal dictada en marzo de 1931 (antes de que expirara el plazo de prescripción). por cargos del año 1924)”; una acusación más amplia en junio de 1931, con más de 20 cargos, por evasión fiscal en el período de 1925 a 1929; “y una acusación de conspiración de contrabando, basada en el trabajo de Eliot Ness y sus Intocables , ese mismo mes”.

Y eso no incluye varios cargos penales contra Capone que no involucraron una acusación, como algunos delitos menores o casos oscuros de Capone para los cuales CNN no pudo determinar de inmediato si hubo una acusación.

