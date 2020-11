Public invited to online Community Resource Forum

Community Billboard

Local community service providers would like to invite you to a Community Resource Forum on Tuesday, Nov. 17 from 6 p.m. to 7:30 p.m. Collectively, we want community members to know what services are offered and how to access the services.

The Bend Police Department, Lines for Life, Deschutes County Behavioral Health, Bend-La Pine Schools and The Father’s Group have partnered together to discuss the services offered to everyone in our community.

Join the live presentation via Zoom to ask questions. Watch live or later via You Tube. Representatives from all the organizations listed will answer questions from community members during the presentation about the services they offer. Spanish interpreting services provided.

Join us via Zoom at:

Resource Forum

11/17/2020 6:00 PM

Zoom Online Meeting Link: https://bendoregon-gov.zoom.us/j/96653620882?pwd=dlhMUlYwMGg0dXpvT0NzNDU0MVE4QT09

Call-in Phone Number: 1-888-788-0099

Webinar ID: 966 5362 0882

Passcode: 602033

YouTube Livestream Link: https://youtu.be/P5bZEz9Znro

Los proveedores de servicios comunitarios locales desean invitarle a usted a un Foro sobre Recursos Comunitarios este 17 de noviembre del 2020, de 6pm a 7:30pm. Colectivamente, queremos que los miembros de la comunidad conozcan qué servicios se ofrecen y cómo tener acceso a los servicios.

El Departamento de Policía de Bend, Lines for Life, Salud Mental del Condado Deschutes, Escuelas de Bend-La Pine y The Father’s Group han colaborado juntos para hablar sobre los servicios ofrecidos a todos los miembros de nuestra comunidad.

Participe en la presentación en vivo a través de Zoom para hacer sus preguntas. Véala en vivo o más tarde por YouTube. Los representantes de todas las organizaciones enlistadas responderán a todas las preguntas de los miembros de la comunidad durante esta presentación sobre los servicios que ofrecen. Se proveerán servicios de interpretación en español.

Participe con nosotros a través de Zoom en:

Foro sobre Recusos

11/17/2020 6:00 PM

Enlace de la reunión virtual en Zoom: https://bendoregon-gov.zoom.us/j/96653620882?pwd=dlhMUlYwMGg0dXpvT0NzNDU0MVE4QT09

Número telefónico para participar por teléfono: 1-888-788-0099

ID del seminario web: 966 5362 0882

Contraseña: 602033

Enlace para ver la presentación en vivo por YouTube: https://youtu.be/P5bZEz9Znro