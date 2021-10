Caída masiva de WhatsApp, Facebook e Instagram: esta fue la causa del fallo

News

CNNEE

(CNN Business) — WhatsApp, Facebook e Instagram sufrieron fallas desde el lunes al mediodía, según declaraciones públicas de los tres servicios de Facebook. A las 6 P.M. hora de Miami se empezó a reportar el restablecimiento gradual para algunos usuarios. Aproximadamente seis horas duraron caídas.

La interrupción fue causada por un “cambio de configuración defectuoso” que involucró al equipo que maneja el tráfico de la red y no hay evidencia de que los datos del usuario estén comprometidos, dijo la compañía en un nuevo comunicado.

“Nuestros equipos de ingeniería han aprendido que los cambios de configuración en los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos causaron problemas que interrumpieron esta comunicación”, dijo la compañía. “Esta interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios”.

“Nuestros servicios ahora están nuevamente en línea y estamos trabajando activamente para que regresen por completo a sus operaciones normales. Queremos dejar claro en este momento que creemos que la causa principal de esta interrupción fue un cambio de configuración defectuoso. Tampoco tenemos evidencia de que los datos del usuario se hayan visto comprometidos como resultado de este tiempo de inactividad “.

Suscríbete al Telegram de CNNEE aquí

Facebook pide perdón

Facebook se disculpó por la interrupción del servicio, diciendo que conocen el impacto que esto puede tener en la vida de las personas.

“Entendemos el impacto que tienen las interrupciones como estas en la vida de las personas y nuestra responsabilidad de mantener informadas a las personas sobre las interrupciones en nuestros servicios. Pedimos disculpas a todos los afectados y estamos trabajando para comprender más sobre lo que sucedió hoy para poder continuar haciendo que nuestra infraestructura sea más resistente “.

“A la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros: lo sentimos. Hemos estado trabajando arduamente para restablecer el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea. Gracias por apoyarnos”, dijo Facebook cuando reportó la reanudación.

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos”, dijo antes Facebook en Twitter. “Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible, y nos disculpamos por cualquier inconveniente”.

El sitio de monitoreo de fallas en internet Down Detector registró decenas de miles de informes de fallas para cada uno de los servicios. El propio sitio de Facebook no se cargaba en absoluto durante aproximadamente una hora el lunes; Instagram y WhatsApp eran accesibles, pero no podían cargar contenido nuevo ni enviar mensajes.

Cae Facebook: Zuckerberg, fuera del top 5 de los más ricos 0:51

Las horas de incertidumbre

El motivo de la interrupción no quedó claro de inmediato. Sin embargo, varios expertos en seguridad señalaron rápidamente un problema del sistema de nombres de dominio (DNS) como un posible culpable. Alrededor de la 1 P.M. ET, la división de análisis de Internet de Cisco, ThousandEyes, dijo en Twitter que sus pruebas indican que la interrupción se debe a una falla continua del DNS. El DNS traduce los nombres de los sitios web en direcciones IP que una computadora puede leer. A menudo se le llama la “guía telefónica de internet”.

Hay vida más allá de WhatsApp. Mira estas 4 apps para cuando falla

Más de cuatro horas después de que comenzara la interrupción, el director de tecnología de Facebook, Mark Schroepfer, tuiteó: “Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar lo más rápido posible”.

“No sé si he visto una interrupción como esta antes en una importante empresa de internet”, dijo Doug Madory, director de análisis de internet de la empresa de supervisión de redes Kentik.

Para mucha gente, “Facebook es internet para ellos”, le dijo Madory a CNN.

Los memes por la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram

Las empresas a veces pierden la conectividad a internet cuando actualizan sus configuraciones de red, dijo Madory. Eso es lo que le sucedió en junio a Fastly, una empresa estadounidense de computación en la nube, que experimentó una interrupción global de internet durante unos 50 minutos.

Pero el hecho de que una empresa del tamaño y los recursos de Facebook haya estado desconectada durante más de tres horas sugiere que no hay una solución rápida para el problema.

Roland Dobbins, ingeniero principal de la firma de seguridad digital Netscout, dijo que Facebook probablemente trabajará para restaurar gradualmente el servicio y que podría tomar algún tiempo para que la información enrutada “sea recibida y propagada en todo el mundo”.

10 grandes apagones de internet en la última década

No fue un buen día para Facebook

La interrupción se produjo la mañana después de que “60 Minutes” emitiera un segmento en el que la denunciante de Facebook Frances Haugen afirmó que la compañía está al tanto de cómo se utilizan sus plataformas para difundir el odio, la violencia y la desinformación, y que Facebook ha tratado de ocultar esa evidencia. Facebook ha rechazado esas afirmaciones.

Facebook prefiere dinero al bien público, denunciante 3:04

La entrevista siguió a semanas de informes y críticas sobre Facebook después de que Haugen publicara miles de páginas de documentos internos a los reguladores y al Wall Street Journal. Haugen está lista para testificar ante un subcomité del Senado el martes.

Cómo afectó la caída de WhatsApp, IG y FB a los negocios

Las acciones de Facebook cayeron más de un 5% en las operaciones del mediodía del lunes, lo que la encaminó a su peor día de operaciones en casi un año.

Facebook es dueña Instagram y WhatsApp.

Ejecutiva de Facebook comparece ante Senado de EE.UU. 1:16

Twitter y su fundador Jack Dorsey se regocijan ante la caída de Facebook

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.