Las reacciones a la muerte de Colin Powell: “Es una noticia increíblemente triste”

(CNN) — Colin Powell, el primer secretario de Estado negro de Estados Unidos, murió por complicaciones de covid-19, dijo su familia en Facebook.

Su liderazgo en varias administraciones republicanas ayudó a dar forma a la política exterior estadounidense en los últimos años del siglo XX y los primeros años del XXI. Tenía 84 años.

Varios políticos de Estados Unidos han reaccionado a la noticia de su muerte.

Estos son algunos.

Expresidente George W. Bush dijo que Powell era “el favorito de los presidentes”

“Era uno de los favoritos de los presidentes que ganó la Medalla Presidencial de la Libertad, dos veces. Fue muy respetado en casa y en el extranjero. Y lo más importante, Colin era un padre de familia y un amigo. Laura y yo enviamos a Alma y sus hijos nuestros más sinceras condolencias al recordar la vida de un gran hombre”, dijo el presidente George W. Bush en un comunicado.

Peter Meijer, veterano de la guerra de Iraq y representante a la Cámara de EE.UU.

“Es una noticia increíblemente triste. El general Powell era una rareza en la era moderna, un verdadero soldado estadista. Estoy agradecido por sus décadas de servicio a esta nación y el ejemplo que dio como líder”, escribió Meijer en Twitter.

Senador Mark Warner, jefe de la Comisión de Inteligencia del Senado.

“El general Powell era un patriota y servidor público. Que descanse en paz”, escribió Warner en Twitter.

General (r) Martin E. Dempsey

“Me acabo de enterar del fallecimiento de mi amigo y mentor, Colin Powell. Un magnífico soldado, estadista y servidor público de toda la vida. Que Dios lo bendiga a él y a su familia”, escribió en Twitter.

Representante Elise Stefanik

“Me entristece escuchar que el general de cuatro estrellas Colin Powell, exsecretario de Estado de Estados Unidos y presidente del Estado Mayor Conjunto, falleció. Estados Unidos ha perdido a un verdadero líder y patriota estadounidense, ¡pero siempre recordaremos su servicio a Estados Unidos de América! 🇺🇸”, escribió Stefanik.

Anthony Foxx, exsecretario de Transporte

“Mi corazón está increíblemente apesumbrado hoy. Colin Powell fue un gran amigo personal pero, lo que es más importante, un líder pionero en la política militar y exterior. Simplemente no tengo palabras. Oraciones por Alma y toda la familia Powell. #ColinPowell”

Mitt Romney, senador republicano de Utah.

“Hoy, la nación perdió a un hombre de valor inquebrantable y un campeón de carácter. Un estadista y pionero, dedicado a Estados Unidos y la causa de la libertad, el legado de servicio y honor de Colin Powell inspirará durante mucho tiempo. Ann y yo ofrecemos nuestro amor y nuestras más sinceras condolencias a Alma y su familia”, escribió Romney.

Patrick Leahy, senador

“Marcelle y yo estamos devastados por el fallecimiento prematuro de Colin Powell. Era un espíritu sabio, decente y generoso. Él y Alma se casaron el mismo día que nosotros y la mayoría de los años ese día hablábamos y bromeábamos. Nuestros corazones están apesadumbrados y nuestros pensamientos están con Alma y su familia”, escribió.

