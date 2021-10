El petróleo supera los US$ 85 por primera vez en siete años

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — El aumento del precio del petróleo alcanzó otro hito este lunes, cuando el crudo superó los US$ 85 por barril por primera vez en siete años.

El petróleo estadounidense aumentó otro 1,2% para alcanzar los US$ 85,07 por barril. Es la primera operación intradía por encima de los US$ 85 desde octubre de 2014.

El rebote se ha intensificado en las últimas semanas ante la aparición de una crisis energética mundial, marcada por los picos en los precios del gas natural, el carbón y el crudo. El petróleo se incrementó un 13% solo este mes y ya ha aumentado un 120% respecto a hace un año.

Caos en la cadena de suministros y crisis energética ponen en jaque a economía mundial

El aumento del petróleo está amplificando las presiones inflacionarias y elevando el coste de la vida de los estadounidenses.

¿Puede un alto precio del petróleo afectar la inflación? 1:24

Un galón de gasolina normal cuesta US$ 3,38 a nivel nacional, frente a los US$ 3,32 de hace una semana, según la AAA. Hace un año, cuando menos gente conducía, el precio medio de la gasolina era de US$ 2,16 el galón.

El crudo Brent, la referencia mundial, ganó un 1% este lunes y alcanzó un máximo intradía de US$ 86,51 por barril, un nuevo máximo de tres años.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.