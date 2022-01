“Saturday Night Live” regresa de las vacaciones de invierno con Joe Biden culpando a Spider-Man del surgimiento de ómicron

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — “Estamos en medio de un invierno frío y oscuro”, dijo James Austin Johnson interpretando al presidente Joe Biden cuando dio inicio al programa “Saturday Night Live” de este fin de semana. “Este invierno es tan oscuro que los republicanos no creen que se deba votar”.

El Biden de Johnson luego explicó que este virus ha interrumpido nuestras vidas, las vacaciones, las fiestas de revelación de género y los “incendios forestales que comenzaron como fiestas de revelación de género”.

Pero, dijo, hay una cosa simple que podría hacer que todo esto desaparezca.

“Dejen de ver Spider-Man”, dijo el Biden de Johnson al pueblo estadounidense. “Piénselo, ¿cuándo salió Spider-Man? El 17 de diciembre. ¿Cuándo tuvo ómicron cada persona? La semana después del 17 de diciembre”.

Luego respondió preguntas de la prensa.

El reportero de Ego Nwodim preguntó si realmente estaba culpando a “Spider-Man: No Way Home”, que rompió récords de taquilla el mes pasado, de la variante ómicron del coronavirus.

“Sí, lo hice”, respondió. “Próxima pregunta”.

El reportero de Bowen Yang preguntó si Biden creía que el covid-19 terminaría si la gente dejaba de ir al cine.

“No dije que dejaran de ir al cine”, dijo el Biden de Johnson. “Dije que dejaras de ver a Spider-Man. Puedes ver cualquier otra cosa”.

Explicó que él, por ejemplo, vio la primera media hora de “House of Gucci” y que fue “suficiente película para cualquiera”.

Otra reportera, interpretada por Heidi Gardner, preguntó si esta teoría se basaba en algún tipo de datos.

“Sí, todos en Estados Unidos han visto a Spider-Man como ocho veces”, afirmó el Biden de Johnson. “Todos en Estados Unidos también tienen covid-19. Dejen de ver a Spider-Man”.

El personaje de Biden luego dijo que no había visto la película porque no podía conseguir boletos.

El reportero de Yang preguntó sobre los problemas con las pruebas y el aumento de casos.

“Quieres saber si tienes coronavirus”, dijo el Biden de Johnson. “Mira tu mano. ¿Tiene un boleto para Spider-Man? Si es así, tienes covid-19”.

Biden también culpó a la película de Spider-Man de la inflación y la incapacidad de aprobar el proyecto de ley de derechos de voto.

Luego respondió una pregunta final, que era si hay una versión de Biden en el multiverso que *quiere* que la gente vea “Spider-Man: No Way Home”.

“Finalmente, una buena pregunta”, dijo el Biden de Johnson. “En realidad, pensé mucho en esto. He consultado con el Dr. Fauci y el Doctor Strange. Por lo que sé, hay al menos tres Joe Biden”.

Pete Davidson luego apareció desde un universo diferente como el verdadero Joe Biden diciendo que este universo estaba a punto de colapsar.

“Date prisa antes de que se cierre el portal”, dijo el Biden de Davidson antes de decir el eslogan característico del programa, “En vivo… Desde Nueva York, es sábado por la noche”.

