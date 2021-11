Manuela Durson // Shutterstock

Counties with the most veterans in Oregon

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County, which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Oregon using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Stuart Seeger // Wikicommons

#36. Multnomah County

– Percent of residents that are veterans: 4.9% (31,814 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,639

— Korean War: 2,480

— Vietnam era: 13,966

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,347

— Gulf War (9/2001 or later): 6,382



Sam Beebe // Wikimedia Commons

#35. Hood River County

– Percent of residents that are veterans: 5.7% (998 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 65

— Korean War: 107

— Vietnam era: 434

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 165

— Gulf War (9/2001 or later): 227



cpaulfell // Shutterstock

#34. Benton County

– Percent of residents that are veterans: 5.8% (4,395 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 163

— Korean War: 525

— Vietnam era: 1,994

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 754

— Gulf War (9/2001 or later): 959



M.O. Stevens // Wikimedia Commons

#33. Washington County

– Percent of residents that are veterans: 6.1% (27,544 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,098

— Korean War: 2,272

— Vietnam era: 10,380

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,214

— Gulf War (9/2001 or later): 6,580



Edmund Garman // Flickr

#32. Marion County

– Percent of residents that are veterans: 6.5% (16,658 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 813

— Korean War: 1,690

— Vietnam era: 7,296

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,707

— Gulf War (9/2001 or later): 3,152

Tedder // Wikimedia Commons

#31. Gilliam County

– Percent of residents that are veterans: 6.6% (100 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 30

— Vietnam era: 49

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 15

— Gulf War (9/2001 or later): 6



Ken L. from Reno, Nevada, USA // Wikimedia Commons

#30. Malheur County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (1,537 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 79

— Korean War: 210

— Vietnam era: 722

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 316

— Gulf War (9/2001 or later): 210



Mrgadget51 // Wikimedia Commons

#29. Clackamas County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (22,325 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 956

— Korean War: 1,827

— Vietnam era: 10,332

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,035

— Gulf War (9/2001 or later): 4,175



Finetooth // Wikimedia Commons

#28. Jefferson County

– Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,308 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 40

— Korean War: 164

— Vietnam era: 726

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 180

— Gulf War (9/2001 or later): 198



Lauram12345 // Wikicommons

#27. Lane County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (22,627 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 829

— Korean War: 2,237

— Vietnam era: 11,126

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,201

— Gulf War (9/2001 or later): 4,234

Bruce Fingerhood from Springfield, Oregon, US // Wikimedia Commons

#26. Polk County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (4,859 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 258

— Korean War: 672

— Vietnam era: 2,261

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 919

— Gulf War (9/2001 or later): 749



Gancayco // Wikimedia Commons

#25. Umatilla County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (4,545 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 203

— Korean War: 331

— Vietnam era: 1,980

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,112

— Gulf War (9/2001 or later): 919



Ian Poellet // Wikimedia Commons

#24. Deschutes County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (11,833 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 677

— Korean War: 918

— Vietnam era: 6,213

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,397

— Gulf War (9/2001 or later): 1,628



M.O. Stevens // Wikimedia Commons

#23. Yamhill County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (6,530 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 230

— Korean War: 689

— Vietnam era: 2,829

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,360

— Gulf War (9/2001 or later): 1,422



Finetooth // Wikimedia Commons

#22. Morrow County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (675 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 57

— Korean War: 46

— Vietnam era: 337

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 198

— Gulf War (9/2001 or later): 37

Sam Beebe // Wikimedia Commons

#21. Wallowa County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (476 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 17

— Korean War: 36

— Vietnam era: 285

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 69

— Gulf War (9/2001 or later): 69



Williamborg // Wikimedia Commons

#20. Union County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,791 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 37

— Korean War: 139

— Vietnam era: 882

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 333

— Gulf War (9/2001 or later): 400



Little Mountain 5 // Wikicommons

#19. Jackson County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (15,200 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 820

— Korean War: 1,748

— Vietnam era: 7,290

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,792

— Gulf War (9/2001 or later): 2,550



Jmabel // Wikimedia Commons

#18. Linn County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (8,964 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 439

— Korean War: 867

— Vietnam era: 3,951

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,008

— Gulf War (9/2001 or later): 1,699



Cacophony // Wikimedia Commons

#17. Columbia County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (3,857 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 153

— Korean War: 325

— Vietnam era: 2,156

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 680

— Gulf War (9/2001 or later): 543

Ken L. // Wikimedia Commons

#16. Lake County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (616 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 24

— Korean War: 51

— Vietnam era: 376

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 120

— Gulf War (9/2001 or later): 45



USFWS Headquarters’ photostream // Wikimedia Commons

#15. Tillamook County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (2,102 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 106

— Korean War: 351

— Vietnam era: 1,118

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 310

— Gulf War (9/2001 or later): 217



Finetooth // Wikimedia Commons

#14. Grant County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (591 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 27

— Korean War: 178

— Vietnam era: 318

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 29

— Gulf War (9/2001 or later): 39



Ken L. // Wikimedia Commons

#13. Harney County

– Percent of residents that are veterans: 10.2% (591 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7

— Korean War: 42

— Vietnam era: 335

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 98

— Gulf War (9/2001 or later): 109



Joseph Novak // Wikicommons

#12. Josephine County

– Percent of residents that are veterans: 10.3% (7,166 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 226

— Korean War: 916

— Vietnam era: 4,083

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 984

— Gulf War (9/2001 or later): 957

Tomas Nevesely // Shutterstock

#11. Wheeler County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (122 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 5

— Korean War: 22

— Vietnam era: 80

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7

— Gulf War (9/2001 or later): 8



Cacophony // Wikimedia Commons

#10. Wasco County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (2,104 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 64

— Korean War: 226

— Vietnam era: 1,046

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 401

— Gulf War (9/2001 or later): 367



English: Gary Halvorson, Oregon State Archives // Wikimedia Commons

#9. Clatsop County

– Percent of residents that are veterans: 10.6% (3,309 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 66

— Korean War: 255

— Vietnam era: 1,650

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 741

— Gulf War (9/2001 or later): 597



EncMstr // Wikimedia Commons

#8. Lincoln County

– Percent of residents that are veterans: 10.6% (4,285 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 212

— Korean War: 520

— Vietnam era: 2,589

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 470

— Gulf War (9/2001 or later): 494



Finetooth // Wikimedia Commons

#7. Sherman County

– Percent of residents that are veterans: 11.7% (159 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 3

— Korean War: 18

— Vietnam era: 99

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 27

— Gulf War (9/2001 or later): 12

Bobjgalindo // Wikimedia Commons

#6. Klamath County

– Percent of residents that are veterans: 11.7% (6,072 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 186

— Korean War: 493

— Vietnam era: 2,710

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,271

— Gulf War (9/2001 or later): 1,412



English: Gary Halvorson, Oregon State Archives // Wikimedia Commons

#5. Douglas County

– Percent of residents that are veterans: 11.8% (10,379 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 484

— Korean War: 1,299

— Vietnam era: 5,264

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,909

— Gulf War (9/2001 or later): 1,423



Debbie Tegtmeier // Wikimedia Commons

#4. Coos County

– Percent of residents that are veterans: 12.1% (6,244 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 366

— Korean War: 663

— Vietnam era: 3,408

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 763

— Gulf War (9/2001 or later): 1,044



Finetooth // Wikimedia Commons

#3. Baker County

– Percent of residents that are veterans: 12.5% (1,608 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 81

— Korean War: 184

— Vietnam era: 756

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 245

— Gulf War (9/2001 or later): 342



Cacophony // Wikimedia Commons

#2. Crook County

– Percent of residents that are veterans: 12.6% (2,327 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 71

— Korean War: 228

— Vietnam era: 1,103

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 490

— Gulf War (9/2001 or later): 435

Manuela Durson // Shutterstock

#1. Curry County

– Percent of residents that are veterans: 12.9% (2,486 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 132

— Korean War: 326

— Vietnam era: 1,382

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 365

— Gulf War (9/2001 or later): 281