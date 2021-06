Javiera Mena: No tenemos muchas referentes lésbicas en la música latinoamericana

Noticias - CNN

(CNN Español) – El nombre de Javiera Mena es un referente para la comunidad LGBTQ en Latinoamérica. Más aún la musical.

Desde sus inicios, Mena le ha cantado al amor lésbico, al mismo tiempo que ha luchado para derrotar el estigma alrededor de esa palabra. Su batalla por la visibilización de la comunidad LGBTQ, de la cual es parte, la ha llevado a ser considerada un ícono.

La cantautora chilena presentó hace un mes su Extended Play «Entusiasmo», un abrebocas del que será el disco que prevé lanzar en 2022.

De la producción se desprenden los sencillos «Diva» junto a Chico Blanco, un tema para rendirle tributo a la comunidad LGBTQ, y «Dos», una balada que cuenta la historia de una mujer enamorada de otras dos mujeres.

Hacia la normalización del amor lésbico en la música

Pero, ¿es fácil escribir y cantar canciones al amor entre mujeres?

«Hay pocas canciones de una mujer lesbiana hablándole a otra mujer. Hay muy pocas igual en el mainstream, o ahora deben haber más, seguramente yo no me estoy enterando y cada vez habrá más», dijo Mena a Zona Pop CNN.

«En la música pop siempre existió el hombre gay. Tenemos grandes referentes, Freddie Mercury, George Michael, Elton John, incluso en Latinoamérica, Juan Gabriel, que aunque lo que se ve no se pregunta, ¡lo que se ve no se pregunta! Pero de mujeres lesbianas no tenemos muchos referentes en Latinoamérica y en el mundo tampoco», agrega la cantautora.

«A mí me gusta aportar a esa cosa como luminosa también, de mirar el amor entre dos mujeres como algo bonito, luminoso, algo pop, algo que puede transmitir buenas sensaciones, no solamente como quejarse de que el mundo nos discrimina», indica.

La representación en Latinoamérica

Y ciertamente la representación de la comunidad lésbica en el área musical en Latinoamérica es escasa.

No fue sino hasta la adultez que Chavela Vargas dio a conocer que era lesbiana. Y si vamos a la actualidad, podemos pensar en cantantes como Kany García o Joy Huerta (del duo Jesse & Joy), pero, ¿qué ha ocurrido que en los últimos años más artistas han hecho pública su orientación sexual?

«Yo creo que el modelo machista con el que nosotras fuimos criadas está en decadencia», dice Mena.

«Al estar (el machismo) como en un terremoto, ya derrumbándose, obviamente nacen las cosas que ese modelo reprimía, que era lo diferente, que eran los colores, que era la pluma, que eran las lesbianas, que era la mujer que tenía poder. Entonces al estar este modelo en decadencia, nace como toda esta diversidad que es la androginia», agrega.

«Es interesante estar en este momento. A mí me gusta igual vivirlo porque vemos cómo se está derrumbando un paradigma muy potente en el que mis abuelos crecieron. Yo crecí también en eso. Cada año que pasa es como algo más yo creo que como más fluido y andrógino en los seres humanos», dice Mena.

Entusiasmo, lo nuevo de Javiera Mena

La cantante chilena presentó en mayo el primer capítulo de una serie de EP que presentará en 2021 y que culminarán con una producción discográfica prevista para 2022.

Y aunque las canciones no nacieron durante la pandemia, sino a raíz del estallido social en Chile de finales de 2019, la producción de estos cinco temas sí se realizó durante el paro obligatorio por el coronavirus.

¿Cómo encontró Javiera Mena el entusiasmo para hacer arte en medio de la incertidumbre?

«Con el arte, con la música, los libros, las películas, todo. Los seres humanos valoramos mucho más los espacios que tenemos, porque quedó muy en evidencia, como que (estábamos en) un agua turbulenta, así como toda sucia, y te das cuenta de las cosas que limpian un poco eran el arte y la música, las conexiones humanas», dice Mena.

«Yo creo que la pandemia nos sirvió para valorar lo que teníamos. Cuando pierdes lo que tenías, lo valoras. Quise poner entusiasmo un poco también para aportar con mi granito de arena a estos momentos tan difíciles», agrega.

¿En qué momento nacieron las canciones?

«Nacieron previo a la pandemia, y la primera canción que se llama Flashback está muy conectada con la pandemia y no lo habíamos pensado. El videoclip es super mega apocalíptico y también tiene que ver con esta estética Akira, de las series japonesas, que es un mundo que ya se está acabando, está colapsando. Era fácil darse cuenta de en qué estaba el mundo y poder trasladarlo, en mi caso, a la estética. Pero el EP, las canciones, las letras nacieron previo a la pandemia, que fue en el estallido social en Chile, en pleno estallido social», explica Mena.

Cada canción de Entusiasmo, al desnudo

«Flashback»

Javiera Mena: «Flashback, que era previo a la pandemia, yo andaba dándome vueltas por México y Argentina, componiendo con diferentes personas, porque yo llevo muchos discos y ahora me gustó la figura de componer con otras y otros. Esta canción la compuse con Luis Jiménez (cantautor y productor venezolano, integrante de Los Mesoneros, Arawato y Lagos). Yo tengo una libretita de notas donde anoto conceptos y uno de esos conceptos era Flashback, tenía me acuerdo déjà vu… es un método que yo tengo de componer. Entonces nos gustó mucho la palabra flashback, la sentimos con una musicalidad como ochentera».

«Fue una canción (con la) que di la vuelta al mundo, porque después me vine a producir a Madrid con un sueco que se llama Stefan Storm. Por eso tiene este sonido también como más frío, más electrónico, que a los latinos nos cuesta llegar un poco más, pero igual llegamos. A Stefan le dio ese toque sueco, helado, de Escandinavia. Y eso, mezclado con mi manera de cantar latina, mi onda. Entonces ahí se dio Flashback y el videoclip lo grabamos en Bogotá».

«Diva»

Javiera Mena: «Es muy de la comunidad, la verdad, he hecho la canción con Chico Blanco que también es LGBTQ+, yo también. El beat que tiene es superrápido, le cae perfecto un show de drag queens, porque la música electrónica, el house, tiene mucho de eso y ese tipo de sonido que es como de la onda queer más que nada, pero lo pueden disfrutar todos los DJ y todo el mundo».

«Es una canción que es una oda a la pista de baile, a la oscuridad de la noche y que al final igual tiene luz, a bailar. Esta canción fue creada también en la época del estallido social, cuando salíamos a bailar en la noche con toda esta energía de estar en el día protestando y en la noche uno quedaba como hiperventilada y salíamos igual. Y de ahí nace esta letra y esta canción».

«Corazón astral»

Javiera Mena: «Esta es la canción más sensual del EP, yo siento. Es una canción súpererótica, de deseo. Cuando la estaba componiendo, yo tenía en la cabeza una cosa como playa de noche en el desierto y está inspirada en el norte de Chile, en esta cosa como desértica y a la vez palmeras, ese imaginario.

Estas canciones como susurradas, habladas, que había muchas en los ochenta y después como que se perdieron, pero es mi lado más sensual, más erótico.

Tiene un videoclip hecho en plena pandemia. Tuvimos que hacer un videoclip de realidad virtual porque no había manera de juntarse a grabar, pero quedó muy orgánico. No quedó como esos videoclips que se nota que estaban haciendo algo porque había pandemia. Trabajé con unos amigos artistas de Barcelona y quedamos supercontentos con el resultado».

«Dos»

Javiera Mena: «Dos va de una persona que está confundida porque le gustan dos personas a la vez. Miles de canciones hablan de esto, miles de libros, es como uno de los momentos del ser humano que genera más conflicto, yo creo, por cómo están planteadas las cosas.

Yo creo que lo va a seguir generando para toda la vida, como el conflicto humano, uno de los grandes conflictos humanos.

Quisimos ofrecer esta canción —la compuse con Marian Ruzzi— como desde otro punto de vista también, como más purgandose, limpiándose, sin culpabilidad, como ‘así es la vida’, dice un momento, pero sin culparse. Ella está abriéndose a las dos que ama. Resultó muy bien esta balada, sobre todo en Chile y en México».

«Pasión AKA Ilusión»

Javiera Mena: «Esta es la última canción, la que cierra el EP. La canción es como un soft pop de los años 70. Siento que no tiene nada que ver con el disco (ya que) sube y termina como con una reflexión. (Este tema) conecta lo que viene también.

Es una canción que estábamos inspirándonos, como la música de Fleetwood Mac, de José Feliciano de los 70. Si tú comparas esta canción con Diva, son como nada que ver, lo uno yo, lo une mi lírica.

Es una reflexión sobre cómo la ilusión es el viento que alimenta la pasión que es el fuego».

