Las ventas de Tesla se desplomaron en China, pero parece que a los inversionistas no les importa

(CNN) — Las ventas de Tesla cayeron bruscamente en China, según un reporte de un grupo comercial, lo que sugiere que está perdiendo terreno en el mercado más grande del mundo para vehículos tradicionales y eléctricos.

La Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA por sus siglas en inglés) informó que las ventas de Tesla en China descendieron a 8.621 autos en julio, casi un 70% menos que en junio. Pero la exportación de coches construidos en la planta de Tesla en Shanghái se disparó a 24.347 en julio, frente a los 5.017 de junio. Esto significa que las ventas totales de los Tesla fabricados en China cayeron menos del 1% en total.

Los críticos dicen que el fuerte descenso de las ventas a los consumidores chinos es una señal más de los crecientes problemas a los que hace frente la empresa en el país.

Tesla se enfrenta a la creciente competencia de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, así como a una racha de mala publicidad, que incluye la retirada de prácticamente todos los autos que se fabricaron en Shanghái.

La empresa también se enfrentó a las protestas de los propietarios de vehículos Telsa en el Salón del Automóvil de Shanghái de este año por la mala calidad de los automóviles y varios problemas de seguridad que señalaron los organismos reguladores chinos.

Inversionistas no parecen preocuparse

Los Tesla representaron solo el 3,9% de las ventas en julio de vehículos eléctricos de batería en China, frente al 12,6% de junio, dijo el analista Gordon Johnson, uno de los más duros críticos de la empresa. Afirmó que ese descenso muestra que Tesla se enfrenta a una competencia más feroz de las empresas locales de vehículos eléctricos.

“En general, ahora parece claro que Tesla ha sobredimensionado la capacidad china en comparación con la demanda interna, lo que dará lugar a nuevos recortes de precios y a la presión sobre los márgenes”, dijo Johnson. “Dado que se supone que China es el ‘mercado de crecimiento’ de Tesla, estas cifras deberían preocupar a cualquier inversor entusiasta de Tesla”.

Pero los inversionistas de Tesla parecieron no inmutarse por la caída de las ventas, ya que las acciones bajaron menos del 1% el martes. Esto contrasta fuertemente con las bajas más pronunciadas del precio de las acciones tras informes débiles similares de la CPCA en abril y mayo.

El mes pasado, los inversionistas vieron que la disminución de las cifras en China no impidió que Tesla reportara ventas globales mejores de lo esperado para el trimestre completo, dijo Dan Ives, un analista de tecnología de Wedbush Securities y un inversor entusiasta de Tesla.

“Creo que los inversionistas se están volviendo menos sensibles a los números de China mes a mes”, señaló. “En última instancia, no ha sido el mejor indicador del éxito de Tesla, como vimos en el segundo trimestre”.

¿Y si sigue esta situación en el futuro?

Pero Ives dijo que, si las ventas de Tesla en China no mejoran, la compañía podría enfrentarse a graves problemas en el futuro.

“Ahora mismo creemos que China será el 40% de las entregas de Tesla para el próximo año”, dijo. “Así que vender solo 8.000 en un mes, aunque sea una cifra volátil, no da ninguna alegría a los inversores entusiastas de la compañía”.

A diferencia de otros fabricantes de automóviles, Tesla no desglosa las ventas por mercados y únicamente informa de las ventas trimestralmente, no mensualmente. Así que las cifras de la CPCA no están confirmadas. Tesla no respondió a una solicitud de comentarios el martes.

Laura He contribuyó a este informe.

