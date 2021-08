Naomi Osaka llora en conferencia de prensa y hace pausa después de un intercambio con un reportero

Noticias - CNN

(CNN) — Naomi Osaka, quien se prepara para competir en su primer torneo de tenis desde los Juegos Olímpicos de Tokio, hizo una breve pausa durante una conferencia de prensa previa al torneo el lunes después de que comenzó a llorar.

La rueda de prensa del Western & Southern Open en Mason, Ohio, comenzó con Osaka respondiendo preguntas sobre salud mental y sobre ofrecer conferencias de prensa, temas sobre los que provocó una conversación generalizada a principios de este año cuando se retiró del Abierto de Francia porque no quería para participar en conferencias de prensa, citando su salud mental.

A raíz de esas preguntas, Osaka estaba respondiendo sobre la preparación para la parte de la temporada de cancha dura de verano y su reacción a lo que está sucediendo en Haití luego de un devastador terremoto. El padre de Osaka nació en Haití, y la superestrella del tenis dijo en un tuit el sábado que entregaría el dinero del premio que gane en el Western & Southern Open a los esfuerzos de socorro de Haití.

Fue durante esa parte de la sesión que Osaka comenzó a limpiarse la cara y se cubrió los ojos con el sombrero. Un periodista dijo: “Lo siento”, mientras Osaka se emocionaba, a lo que Osaka respondió: “No, eres muy bueno”.

Con Osaka llorando, el moderador dijo que tomarían un breve descanso. Después de unos minutos, Osaka volvió a terminar la sesión. Ella se disculpó por salir.

Antes de que esto se desarrollara, Osaka tuvo un intercambio con Paul Daugherty, un reportero del Cincinnati Enquirer que dijo: “No estás loca por tratar con nosotros, especialmente en este formato. Sin embargo, tienes muchos intereses externos que se benefician al tener una plataforma de medios”.

El agente de Osaka luego calificó al reportero de “bully” (matón).

Después del intercambio, Daugherty publicó una columna en la que señaló que “en el formato Zoom, no hay lugar para discusiones o matices”, y agregó que no estaba seguro de si Osaka entendió la pregunta o si la hizo sentir incómoda. Pero elogió su respuesta, calificándola de “honesta, reflexiva … y diferente a cualquier respuesta que haya recibido en 34 años cubriendo deportes en Cincinnati”.

Antes de los Juegos Olímpicos, la última vez que Osaka compitió fue en el Abierto de Francia en mayo. Antes del inicio de ese torneo, la cuatro veces campeona de un torneo major y No. 2 del mundo dijo que no haría conferencias de prensa, sabiendo que sería multada, citando su salud mental.

Después de un comunicado de los cuatro torneos principales, el Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, que amenazaba con más castigos, incluida la suspensión del torneo, Osaka se retiró y reveló que había “sufrido largos episodios de depresión” desde que ganó su primer título importante en 2018.

‘Lo estoy resolviendo al mismo tiempo que tú’

Después de responder preguntas consecutivas sobre conferencias de prensa, este es el intercambio que ocurrió entre el columnista Daugherty y Osaka:

Daugherty: “No estás loca por tratar con nosotros, especialmente en este formato. Sin embargo, tienes muchos intereses externos que se benefician al tener una plataforma de medios. Supongo que mi pregunta es ¿cómo equilibras los dos? Y también ¿tienes algo que te gustaría compartir con nosotros sobre lo que le dijiste a Simone Biles?”. (Al principio de la conferencia de prensa, Osaka dijo que le había enviado un mensaje a Biles pero dijo que quería darle espacio, “porque sé lo abrumador que se puede sentir”).

Osaka: “Cuando dices que no estoy loco por tratar con ustedes, ¿a qué se refiere eso?”.

Daugherty: “Bueno, has dicho que no te gusta especialmente el formato de la conferencia de prensa, sin embargo, parece ser obviamente el medio de comunicación más utilizado para los medios y a través de los medios para el público”.

Osaka: “Eso es interesante. Yo diría que la ocasión, como cuándo hacer las conferencias de prensa, es lo que siento que es lo más difícil”.

Osaka luego hizo una pausa, diciendo que estaba pensando. El moderador sugirió seguir adelante y le preguntó a Osaka si quería responder a la siguiente pregunta.

Osaka: “No. Estoy muy interesada en ese punto de vista. Entonces, si pudieras repetir eso, sería genial”.

Daugherty: “La pregunta era que no te gusta mucho tratar con los medios, especialmente en este formato. Has sugerido que hay mejores formas de hacerlo, que nos gustaría intentar explorar eso. Mi pregunta, supongo, es que también tienes intereses externos más allá del tenis que se benefician de tener la plataforma que te presentan los medios. Mi pregunta es, ¿cómo crees que podrías equilibrar mejor los dos?”.

Osaka: “Siento que esto es algo de lo que realmente no puedo hablar por todos. Solo puedo hablar por mí misma, pero desde que era más joven he tenido mucho interés de los medios sobre mí, y creo que es por mi experiencia y por cómo juego. Porque en primer lugar soy una jugadora de tenis. Por eso mucha gente está interesada en mí.

“Yo diría en ese sentido que soy bastante diferente a muchos. Realmente no puedo evitar que haya algunas cosas que tuiteo o algunas cosas que digo que crean muchos artículos de noticias o cosas así. Sé que es porque he ganado un par de Grand Slams y he podido hacer muchas conferencias de prensa en las que suceden estas cosas.

“Pero también diría que no estoy muy segura de cómo equilibrar los dos. Lo estoy averiguando al mismo tiempo que tú, diría”.

Después de eso, mientras Osaka recibía la siguiente serie de preguntas de un periodista de tenis con respecto a la preparación y Haití, Osaka mostró una visible emoción.

El agente de Osaka, Stuart Duguid, dijo en un comunicado: “El matón del Cincinnati Enquirer es el epítome de por qué las relaciones entre jugadores y medios están tan tensas en este momento. Todos en Zoom estarán de acuerdo en que su tono era totalmente incorrecto y su único propósito era intimidar. Comportamiento realmente espantoso. Y esta insinuación de que Naomi le debe su éxito fuera de la cancha a los medios de comunicación es un mito, no seas tan autoindulgente”.

CNN se ha puesto en contacto con Daugherty en busca de comentarios.

‘Hay gente que no conozco tan bien que me hace preguntas muy, muy delicadas’

Antes del intercambio con Daugherty, un reportero le preguntó a Osaka si había algún consejo que pudiera darles a los periodistas sobre cómo pueden ayudar a mejorar la experiencia para los atletas que atraviesan pérdidas y momentos difíciles mientras hacen preguntas durante las conferencias de prensa.

“Para mí, siento que la mayor parte del tiempo, solo soy yo como persona, soy bastante abierta cuando se trata de conferencias de prensa”, dijo Osaka. “Siento que he sido así toda mi vida. Hay momentos en los que diría que hay personas que no conozco tan bien que me hacen preguntas muy, muy delicadas. Y luego, especialmente después de una derrota, eso como que se amplifica un poco.

“Yo diría que incluso preguntas repetitivas, como preguntas que nos han hecho antes, pero tal vez ustedes no estuvieron presentes en la conferencia de prensa anterior. Al igual que tal vez leer las transcripciones. No soy una profesional en conferencias de prensa ni nada, pero, solo para que sea una experiencia un poco más amigable, diría”.

También dio la sugerencia de que un jugador se tomara un” día de enfermedad”.

“Nosotros somos multados si no hacemos conferencias de prensa, pero a veces nos sentimos realmente tristes”, dijo Osaka.” Siento que tal vez debería haber una regla de que tal vez podríamos tomarnos un día por enfermedad y tal vez responderles a ustedes en correos electrónicos y ese tipo de cosas. Siento que sería justo, pero, de nuevo, solo hablo desde mi lado y no sé cómo están todos ustedes (haciendo referencia a los medios). Supongo que tal vez quieras capturarnos cuando estamos saliendo directamente desde la cancha, así que no estoy seguro de qué es lo justo”.

Con respecto a Haití, Osaka dijo:” Es realmente aterrador. Veo las noticias todos los días. Honestamente, el terremoto estuvo cerca de la escuela de mis padres allí. Honestamente, no estoy muy segura de cómo está yendo, y aún no he visto ninguna foto o video de eso”.

En el Western & Southern Open 2020, que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Nueva York del área de Cincinnati, Osaka fue la subcampeona después de retirarse debido a una lesión en el tendón de la corva. Ella luego ganaría el Abierto de Estados Unidos.

