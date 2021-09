Alex Murdaugh organizó que un hombre lo matara en una conspiración para que su hijo pudiera recibir un seguro de vida de US$ 10 millones, dicen las autoridades

Noticias - CNN

(CNN) — Alex Murdaugh, un destacado abogado de Carolina del Sur, conspiró este mes con un hombre para que le disparara en la cabeza, con el objetivo de que su hijo pudiera cobrar un seguro de vida de unos US$ 10 millones, según las autoridades.

Murdaugh, que sobrevivió al disparo del 4 de septiembre, admitió la conspiración este lunes, de acuerdo con una declaración jurada para apoyar los cargos.

El abogado de 53 años se describe como coacusado en la declaración jurada, aunque no se han anunciado cargos contra él.

Murdaugh supuestamente proporcionó a Curtis Edward Smith, de 61 años, del condado de Colleton, un arma de fuego y le dijo que le disparara en la cabeza, según la declaración jurada.

El propósito del plan era que Smith matara a Murdaugh para que su hijo pudiera cobrar el seguro de vida, de acuerdo con la declaración jurada.

A Smith se le acusa de suicidio asistido; conspiración para cometer fraude al seguro; apuntar y presentar un arma de fuego; y asalto y agresión de naturaleza elevada y agravada, según la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, o SLED por sus siglas en inglés.

Smith admitió este martes que estuvo presente en el disparo contra Murdaugh y que se deshizo del arma de fuego, dice la declaración jurada.

Se esperan cargos adicionales en el caso, dijo SLED. A Smith también se le acusó de distribución de metanfetamina y posesión de marihuana, según SLED.

En al menos dos ocasiones que se remontan a 2010, Alex Murdaugh representó a Curtis Smith como su abogado, según muestran los registros judiciales del Decimocuarto Circuito Judicial del condado de Colleton.

No está claro si Smith tiene un abogado en este momento. CNN se puso en contacto con un portavoz de la familia Murdaugh para que hiciera comentarios.

Inmediatamente después del tiroteo, Murdaugh llamó al 911 para informar de que le habían disparado en una carretera del condado de Hampton, según un comunicado del portavoz de SLED, Tommy Crosby. Se le trasladó a un hospital de Savannah (Georgia), donde se le trató por una “herida superficial de bala en la cabeza”, señala el comunicado.

A la semana siguiente, un portavoz de la familia emitió un comunicado en el que indicaba que la herida era más grave y esbozaba más detalles del incidente.

“Alex se detuvo tras ver una luz indicadora de neumático bajo. Un conductor de una camioneta azul le preguntó si tenía problemas con el auto y, tan pronto como Alex respondió, le dispararon”, dice el comunicado.

Alex Murdaugh sale de una audiencia en una demanda por lesiones personales en el Tribunal del Condado de Richland en marzo de 2019. (Foto: John Monk/TNS via ZUMA Press Wire)

Abogado: Alex Murdaugh estaba en una “depresión masiva” y desintoxicándose cuando conspiró con un hombre

Un abogado de Alex Murdaugh dijo que su cliente estaba en una “depresión masiva” y desintoxicándose de opioides cuando conspiró con un hombre de la zona para matarlo.

En el programa Today Show de NBC, Dick Harpootlian dijo que el asesinato en junio de la esposa de Murdaugh, Maggie, y de su hijo, Paul, “le pasó una factura tremenda”, al igual que la muerte de su padre la misma semana.

Crimen y misterio en Carolina del Sur: una cronología de los asesinatos de la familia Murdaugh

“La mayoría de la gente no podría superarlo. Él lo superó con el uso de opioides”, señaló Harpootlian.

La revelación, hace aproximadamente dos semanas, de que Murdaugh había malversado fondos de su bufete de abogados Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth y Detrick (PMPED) coincidió con una desintoxicación iniciada por él mismo, que, según Harpootlian, sumió a Murdaugh en “una depresión masiva”.

Murdaugh “se dio cuenta de que las cosas se iban a poner muy, muy, muy mal y decidió acabar con su vida” creyendo que su póliza de seguro de vida tenía una exclusión por suicidio, dijo su abogado.

Murdaugh conspiró con Curtis Edward Smith, de 61 años, del condado de Colleton, para que le disparara en la cabeza el 4 de septiembre y así su hijo pudiera cobrar un seguro de vida de unos US$ 10 millones, según las autoridades.

Harpootlian dijo que el plan de Murdaugh “era un intento por su parte de hacer algo para proteger a su hijo”, Buster, su mayor y único hijo vivo.

Murdaugh, que sobrevivió al disparo del 4 de septiembre, admitió el plan este lunes, según una declaración jurada para apoyar los cargos.

Harpootlian dijo que él y el abogado Jim Griffin visitaron a Murdaugh este lunes en un centro de desintoxicación fuera del estado. “De hecho, fue la primera conversación que mantuvimos con él en la que no tomaba opiáceos ni oxicodina. Y como resultado de eso, él sabía claramente que lo que había hecho estaba mal”, dijo Harpootlian.

Por otra parte, Harpootlian insistió en que Murdaugh no tuvo nada que ver con el asesinato de su mujer y su hijo, y negó que hubiera ninguna conexión entre ese incidente y el hecho de que le dispararan en la cabeza en la carretera. “Está claro que está angustiado por sus muertes, pero no los asesinó”, dijo Harpootlian, añadiendo que no cree que Murdaugh sepa quién lo hizo.

Lo que Harpootlian sí comentó es que él y otros abogados de la familia están buscando a otro sospechoso cuyo motivo “es personal. El motivo sería personal”.

Agregó que espera plenamente que Murdaugh sea finalmente acusado, pero la esperanza de su cliente es que las autoridades se mantengan centradas en resolver el asesinato de su esposa e hijo.

Familia notable en Carolina del Sur

Murdaugh es miembro de una familia muy conocida en los círculos jurídicos de Carolina del Sur. La familia Murdaugh lleva tres generaciones desempeñando el cargo de Procurador del 14º Circuito, que dirige los procesos de los condados de Allendale, Beaufort, Colleton, Hampton y Jasper, en el sur de Carolina del Sur.

Más recientemente, la familia se vio envuelta en una serie de sangrientas tragedias, entre las que se incluye el asesinato a tiros de la esposa y el hijo de Murdaugh, Margaret y Paul, en junio.

El día anterior al incidente del tiroteo, Murdaugh había dimitido del bufete de abogados PMPED, según la empresa.

Días más tarde, la empresa dijo que la dimisión de Murdaugh se produjo “después de que el PMPED descubriera que Alex había malversado fondos en violación de las normas y políticas del PMPED”.

Su licencia fue posteriormente suspendida, según el Tribunal Supremo de Carolina del Sur.

Randy Murdaugh IV, hermano de Alex Murdaugh y también abogado del bufete PMPED, emitió un comunicado sobre la dimisión, reconociendo lo que el abogado Jim Griffin especificaría más tarde como la adicción a los opioides de Alex Murdaugh.

“Me sorprendió, al igual que al resto de mi familia de PMPED, conocer la adicción a las drogas y el robo de dinero de mi hermano, Alex”, escribió Randy Murdaugh en el comunicado.

SLED anunció el lunes que abrió una investigación sobre Murdaugh basada en las acusaciones de malversación de fondos.

Una tragedia familiar

Dos días después del tiroteo, Murdaugh publicó un comunicado en el que decía que iba a entrar en rehabilitación.

“Los asesinatos de mi mujer y mi hijo han provocado un momento increíblemente difícil en mi vida. He tomado muchas decisiones de las que me arrepiento de verdad”, dijo en el comunicado. “Estoy renunciando a mi bufete de abogados y entrando en rehabilitación después de una larga batalla que se ha visto agravada por estos asesinatos. Pido perdón inmensamente a todos los que he herido, incluyendo a mi familia, amigos y colegas. Pido oraciones mientras me rehabilito y rehabilito mis relaciones”.

El 7 de junio, Alex Murdaugh llamó al 911 e informó de que había encontrado a su esposa Margaret, de 52 años, y a su hijo Paul, que entonces tenía 22, muertos a tiros en el exterior de su casa en Islandton, una pequeña comunidad situada a una hora al norte de Hilton Head Island, según SLED.

Ambas víctimas presentaban múltiples heridas de bala, según determinaron los agentes del sheriff del condado de Colleton.

Sus hermanos, John Marvin Murdaugh y Randolph “Randy” Murdaugh IV, hablaron poco después al programa “Good Morning America” de la cadena ABC sobre los asesinatos y dijeron que no creían que Alex estuviera involucrado.

“Mi hermano quería a Maggie y amaba a Paul como a nada en esta tierra, igual que quiere a (su otro hijo) Buster”, dijo Randy. “Así que no hay manera posible de que él tenga algo que ver con esto, se los puedo asegurar”.

SLED pidió al público que no emitiera juicios hasta que se completara la investigación.

Mientras investigaba las muertes de la madre y el hijo, SLED reunió información que los llevó a reabrir una investigación sobre la muerte no resuelta de Stephen Smith, de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera en 2015 en el condado de Hampton, dijo la agencia.

Melissa Alonso, Eric Levenson, Martin Savidge, Angela Barajas y Gregory Lemos, de CNN, contribuyeron a este informe.

