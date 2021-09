De gorilas a panqueques, el diccionario de la política argentina

Noticias - CNN

Sol Amaya

(CNN Español) — El 14 de noviembre se celebran las elecciones de intermedias en Argentina. Aquí te explicamos qué significan algunas de las palabras que más se escuchan en épocas electorales en este país.

Peronismo

El peronismo surgió como un movimiento de apoyo al coronel Juan Perón, que en 1946 fue elegido presidente de la Argentina. Contó con el apoyo de sindicatos, trabajadores y gran parte de la clase media y baja del país. Con el paso de los años, el peronismo ha pasado por varias fracciones, pero sigue teniendo una fuerte impronta en la política argentina. El peronismo “ha tenido una influencia importante a partir de la segunda mitad el siglo XX y hasta el día de hoy en Argentina”, dijo a CNN Alejandro Corbacho, académico del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del CEMA, Argentina. Además, “ha ganado 10 de las 13 elecciones presidenciales en las que participó”, según Corbacho.

En cuanto a la postura del partido, Corbacho indicó que “es difícil establecer la verdadera ideología. Inicialmente fue corporativista, antiliberal y nacionalista. En lo económico se basó en el proceso de sustitución de importaciones”.

Sin embargo, “a lo largo de la historia el peronismo, cuyo partido político es el Justicialismo, ha presentado distintas visiones. Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda”, señaló Corbacho.

K o anti-K

Kirchnerista o antikirchnerista. Es decir, a favor o en contra del movimiento político que se inició con la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y que continuó con la presidencia de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) que es hoy la vicepresidenta de Argentina.

Grieta

Quien escuche una conversación entre argentinos sobre política, seguramente va a oír la palabra “grieta” en varias oportunidades.

“En la política argentina actual, se refiere a la existencia de una brecha insalvable que enfrenta a los K y a los anti-K”, explicó Corbacho a CNN.

El término se utiliza desde hace varios años para referirse a las miradas enfrentadas de quienes apoyan el kirchnerismo (la corriente política originada con la presidencia de Néstor Kirchner y continuada luego con la presidencia de su esposa, Cristina Kirchner) y quienes no apoyan esta corriente política. También se habla de “polarización” en referencia a estas oposiciones. El término fue ganando espacio para utilizarse en referencia a todo aquello que genera contraposiciones tanto en la política como en la cultura argentina.

Panqueque

El término se usa para referirse a una persona que cambia de opinión o de lealtades políticas muy fácilmente. “Son las personas que muestran una débil lealtad y son capaces de cambiar de posición según lo crean o lo vean conveniente”, indicó Corbacho. “Se les dice panqueques porque se dan vuelta en el aire”.

Choripán

Los 5 mejores tipos de sándwich de América 1:15

Es un sándwich de chorizo asado, típico de la gastronomía argentina. Es muy común que este tipo de sándwich se cocine en parrillas improvisadas en las calles para vender a personas que participan de protestas u otros eventos callejeros políticos. Se asocia con frecuencia al clientelismo político, ya que los partidos suelen regalarlos en épocas electorales, en particular en días de votación.

Gorila

Así se denomina a aquellas personas que tienen una postura antiperonista. El término comenzó a utilizarse en referencia al antiperonismo a mediados de la década de los 50. El guionista y humorista Aldo Cammarota realizó un sketch que tenía un jingle inspirado en una escena de la película “Mogambo”.

Allí, cuando la protagonista (Grace Kelly) escucha unos ruidos de animales salvajes, manifiesta su miedo al cazador (Clark Gable), y este, para tranquilizarla, le dice “Calma, deben ser los gorilas”.

El sketch de Cammarota utilizaba un jingle que cantaba “Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por ahí”. Y aunque no tenía nada que ver con la política, la audiencia lo vinculó a las fuerzas que intentaban derrocar a Perón. Así fue como el término quedó asociado a los antiperonistas.

Trucho/a

Es un adjetivo coloquial utilizado en Argentina y Uruguay para referirse a algo falso o fraudulento, según explica la RAE. En épocas electorales, en Argentina suele utilizarse para hablar de boletas de votación falsas, o también para caracterizar a candidatos.

Olivosgate

Se refiere a la polémica generada tras la difusión de una lista de personas que visitaron la residencia presidencial de Olivos en los momentos de fuertes restricciones por la pandemia en el país. El tema escaló hasta que se difundió una foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez, la primera dama, en plena cuarentena, el 14 de julio de 2020. En la imagen se ve a muchas personas reunidas en un momento en el que los encuentros sociales no estaban permitidos. Luego se difundió un video del mismo evento.

Se viralizan videos sobre el controvertido festejo de cumpleaños de la primera dama argentina

La foto de la celebración fue revelada primero por el canal de noticias por cable La Nación+. Esto amplió una controversia que había comenzado dos semanas antes con las revelaciones de los ingresos a la residencia presidencial durante los meses que se extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el propio presidente, Alberto Fernández.

El decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio firmado por el presidente y sus ministros estipulaba sanciones para quienes incumplieran la cuarentena. Según el artículo 205 del Código Penal, “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Sobre los hechos, el presidente Fernández dijo: “Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento”.

PASO

Este domingo 12 de septiembre se celebraron las PASO en Argentina. Se trata de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Según explica el sitio oficial argentina.gob.ar, son primarias porque es la “primera etapa de la elección”, en la que cada partido “puede tener distintos aspirantes a un mismo cargo”. En esa instancia, los ciudadanos definen con su voto cuál de todos esos aspirantes será el candidato elegido para la elección general, que es la segunda etapa del proceso.

Alberto Fernández reconoce errores 1:31

Son abiertas porque todos los ciudadanos pueden participar, aunque no estén afiliados a un partido político. Son simultáneas porque se celebran el mismo día en todo el país para todos los partidos. Y son obligatorias para todos los ciudadanos que deben votar.

Libertarios

La RAE define “libertario” como alguien “en el ideario anarquista, que defiende la libertad absoluta y, por lo tanto, la supresión de todo gobierno y de toda ley”. Mientras el movimiento anarquista de Argentina a comienzos del siglo XX recurría con frecuencia a la violencia contra el Estado y el sistema —incluso con atentados explosivos o asesinatos políticos—, hoy el término libertario se asocia más al otro extremo del arco ideológico, ya que se identifica con políticos o intelectuales de alto perfil mediático que predican un capitalismo con mínima o nula intervención del Estado y un ataque constante a las políticas redistributivas y de apoyo social.

Herencia

Es el “concepto al que recurren los políticos argentinos cuando culpan a la administración anterior de causar el daño que ellos tratan de arreglar. A veces viene acompañada con el adjetivo de pesada herencia”, explicó Corbacho.

Núcleo duro: Según describió Corbacho, “en la política argentina hace referencia al conjunto de personas que rodean a un político y que sostienen una postura muy férrea favorable al mismo”.

Piquete

Según la RAE, dos significados posibles para esta palabra son “pequeño grupo de personas que exhibe pancartas con lemas, consignas políticas, peticiones, etc.”, o “grupo de personas que, pacífica o violentamente, intenta imponer o mantener una consigna de huelga”. En Argentina, un piquete puede ser una manifestación que incluye un corte en la circulación y bloqueos de edificios públicos. Se le dice “piqueteros” a las personas que participan de estas protestas.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.