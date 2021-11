Cómo empacar tu maleta de mano y no tener que pagar por equipaje extra

Mariana Toro

(CNN Español) — A medida que las aerolíneas se adaptan a los viajes pospandémicos y ajustan sus tarifas, los pasajeros se están acomodando a una nueva era en la que deben viajar con maleta de mano para pagar menos por el billete.

Aunque empacar todo lo que necesitas en un espacio reducido puede ser todo un reto, viajar con equipaje de mano también tiene sus ventajas. Puedes ahorrar tiempo saltándote las zonas de recogida de maletas, que muchas veces están abarrotadas. Además, si tu vuelo cambia o se retrasa, no debes preocuparte de que tu maleta no llegue a su destino al mismo tiempo que tú.

Entonces, si no quieres pagar extra por equipaje y ya te preparaste mentalmente para cargar todas tus pertenencias en cabina, aquí hay unos consejos para empacar todo lo que necesitas en tu equipaje de mano y no fracasar en el intento (teniendo que facturar tu maleta o pagar en el counter).

1. Revisa bien qué te permite la aerolínea

Cada aerolínea tiene sus propios precios y medidas, y tu ahorro dependerá de si logras acoplarte a ellas no.

Algunas compañías cuentan como equipaje de mano una maleta de 10 kilos, pero cada vez más están ofreciendo tarifas low cost que solo incluyen una bolsa que deberá caber debajo de la silla de enfrente.

Otras permiten la maleta pequeña de 10 kilos, pero te harán facturarla y así no te ahorrarás el tiempo esperando a que salga por fin en la banda de recogida.

2. Elige una maleta o mochila ligera

En cualquier caso, elige siempre una maleta o mochila ligera. Algunas pueden ser innecesariamente pesadas, lo cual no solo le hará daño a tu espalda sino que también te quitará gramos a la hora de empacar.

Las mochilas de tela son una buena opción para ahorrar en el peso neto.

3. Escoge bien qué vas a necesitar y acota los “por si acaso”

Si tienes mucho espacio, está perfecto que quieras llevar todo lo que podrías necesitar. Pero cuando el espacio es reducido, los “por si acaso” deben ser limitados. Pon sobre la cama todo lo que quisieras llevar y luego haz recortes.

Despídete de ese traje o vestido que no usas hace meses y que quieres empacar solo porque quizá se vería bien en las fotos, o por si hay una cena formal. Sin embargo, no es mala idea llevar una (o dos) camisas adicionales en caso de que no se cumpla el pronóstico de clima o te riegues encima el café en el aeropuerto.

Empaca prendas versátiles que puedas usar de varias formas y combinaciones. Si vas en un viaje largo, busca en tus destinos opciones de lavadoras y secadoras para cuando toda tu ropa esté sucia.

4. Empaca la ropa en rollos y en capas

Una de las mejores técnicas para empacar es enrollar la ropa y acomodarla como si estuvieras jugando Tetris. Con los zapatos en el fondo, ve acomodando los jeans y pantalones más gruesos y, entre los espacios, puedes meter más cosas enrolladas. Así, vas subiendo en capas.

Mientras la ropa ligera sirve para rellenar huecos, los suéteres de lana pueden hacer mucho bulto y quizá sea mejor empacarlos doblados en la parte superior.

La ropa que se arruga también quedará mejor doblada como lo harías en el armario, procura que ocupe el menor espacio posible o, si puedes, opta por camisas y pantalones que no requieran ser planchados.

5. Aprovecha el espacio dentro de los zapatos

No olvides rellenar los zapatos y botas, es espacio que te servirá luego para esa camisa elegante que no quieres dejar.

Ubica los zapatos de lado, y enrolla dentro de ellos los calcetines o aprovecha el espacio para guardar joyas y cables para que no se enreden con ningún hilo.

6. Reenvasa líquidos y cremas en frascos pequeños

Utiliza botellas y frascos pequeños para tus cremas, protector solar, champú, desmaquillante, etc., además de tu desodorante, crema de dientes y perfume; no los necesitarás completos y además no tendrás el problema de que te los quiten en el punto de seguridad si superan los 100 mililitros.

7. Empaca los líquidos en una bolsa plástica aparte

Para agilizar tu paso por la zona de seguridad, y para evitar desastres de filtraciones sobre la ropa, empaca los líquidos en una bolsa plástica aparte.

Y para que no se quede lo importante, encuentra aquí una lista de viaje que puedes ir tachando a la hora de empacar.

