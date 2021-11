Estas son las tasas de vacunación contra el covid-19 por país en América Latina, según las cifras de Our World In Data

Mariana Toro

(CNN Español) — En promedio, el 49,5% de la población mundial está vacunado al menos parcialmente contra el covid-19, según cifras de Our World In Data. Varios países de América Latina superan el promedio mundial. ¿Cómo van las tasas de vacunación en la región?

Aquí te presentamos las cifras de Our World In Data con fecha de corte del 31 de octubre (algunos países, como Brasil, Chile, México, Colombia, Bolivia, Costa Rica, entre otros, tienen cifras de fechas de corte anteriores, según los datos disponibles para la madrugada del lunes 1 de noviembre):

Cuba 87,37% Chile 85,78% Uruguay 79,22% Argentina 75,01% Brasil 74,39% Costa Rica 70% Panamá 67,97% El Salvador 66,18% Ecuador 65,97% República Dominicana 61,41% Colombia 58,32% México 57,28% Perú 56,84% Belice 49,37% Guyana 48,11% Surinam 42,23% Paraguay 40,43% Honduras 38,62% Bolivia 38,46% Venezuela 34,59% Guatemala 29,17% Nicaragua 14,10% Haití 0,76%

A nivel regional, Sudamérica tiene una tasa promedio de vacunación parcial de 67,09% y Norteamérica de 61,36%.

A modo de comparación, países como Emiratos Árabes Unidos y Portugal tienen algunas de las tasas más altas del mundo, con 96,82% y 88,62%, respectivamente. España, por su lado, tiene una tasa del 81,37%, mientras Sudáfrica llega al 25,5%.

Nota del editor: Our World In Data especifica que su “conjunto de datos de vacunación utiliza las cifras oficiales más recientes de gobiernos y Ministerios de Salud de todo el mundo. Las estimaciones de población para las métricas per cápita se basan en las Perspectivas de población mundial de las Naciones Unidas”. CNN en Español utiliza las cifras agregadas de Our World In Data como fuente general. Algunos países individuales podrían tener cifras más actualizadas que las agregadas por Our World In Data.

