Casi el 80% de los estadounidenses han estado expuestos a desinformación sobre el covid, y muchos no saben qué creer, según una encuesta

Nueva York (CNN Business) — El panorama de la información sobre el covid-19 es desconcertante, con afirmaciones fácticas y ficticias que compiten por la atención de la gente. Y la mayoría de los adultos estadounidenses han escuchado al menos un par de ficciones, según nuevos datos de la Kaiser Family Foundation.

Kaiser, que es ampliamente respetado por su excelente trabajo en este tema, puso a prueba ocho declaraciones falsas sobre el covid. Casi el 80% de los estadounidenses encuestados dijeron que habían oído hablar de al menos una de las falsedades y la creían o no estaban seguros de si era cierta.

“Más comúnmente”, escribieron los autores del informe, “6 de cada 10 adultos han escuchado que el Gobierno está exagerando el número de muertes por covid-19 al contar las muertes debidas a otros factores como muertes por coronavirus y creen que esto es cierto (38%) o no están seguros de si es verdadero o falso (22%)”.

Un tercio de los encuestados “cree o no está seguro de si el Gobierno oculta intencionalmente las muertes debidas a la vacuna de covid-19 (35%)”, escribieron los autores, “y aproximadamente 3 de cada 10 creen o no están seguros de si se ha demostrado que las vacunas de covid-19 causan infertilidad (31%) o si la ivermectina es un tratamiento seguro y eficaz para el covid-19 (28%)”.

Los investigadores también encontraron que “entre una quinta y una cuarta parte del público cree o no está seguro de si las vacunas pueden pegarle el covid-19 (25%), contienen un microchip (24%) o pueden cambiar su ADN (21%)”.

Microchips en las vacunas, rastreadores, cambios en el ADN: estas ideas extravagantes claramente han dejado una impresión en un número significativo de personas. Y las dietas mediáticas tienen algo que ver con eso.

“Las fuentes de noticias confiables de las personas están correlacionadas con su creencia en la desinformación del covid-19”, dijeron los autores. “Al menos un tercio de quienes confían en la información de CNN, MSNBC, cadenas de notificas, NPR y las noticias de la televisión local no creen en ninguna de las ocho declaraciones falsas, mientras que las partes pequeñas (entre el 11% y el 16%) creen o no están seguras de al menos cuatro de las ocho declaraciones falsas”.

Esa es una señal positiva: sugiere que las fuentes tradicionales están ayudando a las personas a separar las noticias reales del ruido y el sinsentido.

Solo el 11% de los que confiaban en la cobertura de CNN creían en cuatro o más declaraciones falsas, el porcentaje más pequeño de todos los medios informados.

Pero muchos republicanos desconfían profundamente de fuentes como CNN y NPR. En su lugar, gravitan hacia Fox News y canales aún más a la derecha como One America News. Y Kaiser descubrió que “casi 4 de cada 10 de los que confían en Fox News (36%) y One America News (37%), y casi la mitad (46%) de los que confían en Newsmax, dicen que creen o no están seguros de al menos la mitad de las ocho declaraciones falsas”.

Los investigadores advirtieron, sin embargo, que “si esto se debe a que las personas están expuestas a información errónea de esas fuentes de noticias, o si los tipos de personas que eligen esas fuentes de noticias son los mismos que están predispuestos a creer ciertos tipos de información errónea para otras razones, está más allá del alcance del análisis”.

The Washington Post la llamó “una encuesta aleccionadora sobre la aceptación de la desinformación sobre el coronavirus por parte del Partido Republicano”.

El reportero Aaron Blake le hizo seguimiento a Kaiser y concluyó que las cifras generales “oscurecen cuán abierta está la derecha para este tipo de desinformación”. Esto se debe a que, “en la mayoría de los casos, si excluyes a los republicanos que no han escuchado las afirmaciones y te enfocas solo en quien está familiarizado con ellas, la mayoría de ellos realmente cree en esas afirmaciones”.

Es fácil ver una relación entre esta investigación y el patrón actual de muertes por covid-19 en Estados Unidos. David Leonhardt de The New York Times escribió el lunes que la división partidista en las muertes se está ampliando, con residentes en condados fuertemente republicanos muriendo a tasas mucho más altas que los de los condados demócratas.

Las vacunas contra el covid “son notablemente eficaces para prevenir el covid grave, y casi el 40% de los adultos republicanos permanecen sin vacunar, en comparación con aproximadamente el 10% de los adultos demócratas”, informó Leonhardt.

En la investigación de Kaiser, los adultos no vacunados tenían más probabilidades que los adultos vacunados de creer en cuatro o más de las ocho declaraciones falsas.

Lamentablemente, las primeras advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre una “infodemia” han demostrado ser correctas.

“Una infodemia”, dijo la OMS, “puede intensificar o alargar los brotes cuando las personas no están seguras de lo que deben hacer para proteger su salud y la salud de las personas que las rodean”.

Los funcionarios estadounidenses como el director general de Sanidad, el Dr. Vivek Murthy, han sido francos sobre los peligros de las falsedades del covid. El martes, su oficina lanzó un “kit de herramientas para la comunidad”, con una tira cómica e ilustraciones, para ayudar a las personas a identificar y desacreditar la información errónea sobre la salud.

