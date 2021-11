Los viajeros que les están dando la espalda a los aviones

Alexandra Ferguson

(CNN) — Hace unos años, Charlotte Wolf regresó de un viaje alrededor del mundo y contó el número de vuelos que había realizado. “Creo que hice unos 80 vuelos en un espacio de tiempo bastante corto”, cuenta hoy esta joven de 29 años a CNN Travel. Para Wolf, ver esa cifra escrita le obligó a una dura reflexión. “Fui una gran contaminadora”, dice.

Wolf nunca había pensado mucho en el impacto de volar, pero este fue un punto de inflexión, por lo que renunció a volar.

“No he vuelto a subir a un avión desde entonces”.

Para consolidar su decisión, Wolf firmó un compromiso de no volar en 2020 organizado por Flight Free UK, un grupo de campaña que promueve formas alternativas de viajar más allá de la aviación, sin saber que los viajes en avión iban a estar prohibidos durante gran parte de ese año y el siguiente.

En la primavera de 2020, los viajes aéreos en todo el mundo se habían detenido.

Los viajes aéreos mundiales suelen representar alrededor del 2% de todas las emisiones de dióxido de carbono. Los datos del Global Carbon Project sugieren que incluso en diciembre de 2020, cuando se reanudaron algunos viajes, las emisiones de la aviación mundial seguían siendo un 40% inferiores a los niveles de 2019.

Mientras los cielos se vaciaban de aviones, el término “staycation” se hizo omnipresente. E incluso cuando los viajes internacionales se reanudaron a intervalos irregulares el año pasado y este año, muchos viajeros siguieron buscando la emoción de sus vacaciones más cerca de casa en medio del incierto panorama mundial.

De cara a 2022, el covid-19 sigue siendo una amenaza, pero las fronteras siguen reabriéndose y los viajes internacionales vuelven a ser una constante.

Pero mientras muchos cuentan los días que faltan para volver a subirse a un avión, otros viajeros conscientes del medio ambiente, como Wolf, se empeñan en seguir sin volar para siempre.

Repensar la norma

Los viajes en avión se detuvieron en 2020 en medio de la pandemia de covid-19. En la imagen: aviones de Qantas en tierra en el aeropuerto de Sídney en abril de 2020.Cameron Spencer/Getty Images

Wolf, que reside en Inglaterra, no considera que su promesa de evitar los viajes en avión contradiga su deseo de explorar el mundo. “Me sigue gustando mucho viajar, seguiré viajando, solo que utilizaré medios alternativos”, afirma.

La pareja de Wolf también está comprometida con un estilo de vida sin vuelos. En el verano de 2020, la pareja viajó al sur de Francia en tren, un viaje que repitieron el pasado agosto. También pasaron recientemente un fin de semana en Edimburgo, evitando los vuelos baratos a Escocia en favor del viaje en tren hacia el norte.

A largo plazo, la pareja espera poder viajar algún día desde el Reino Unido a Japón a través del ferrocarril transiberiano.

Sin embargo, aunque Wolf quiere evitar los vuelos, no descarta volver a subir a un avión.

Wolf tiene doble nacionalidad, británica y estadounidense y parte de su familia reside en Estados Unidos.

“Cuando era más joven, solía ir unas cinco veces al año a Nueva York, mientras que ahora creo que sería feliz yendo cada cinco años por una razón esencial”, explica Wolf.

Ahora mismo, Wolf cree que sería aceptable viajar en avión para verlos cada media década, por ejemplo. También volaría en caso de emergencia. Pero no volverá a volar por ocio.

Wolf admite que es más fácil asumir este compromiso porque ya ha viajado mucho.

“Creo que es un privilegio, y creo que no esperaría que la gente lo hiciera si no hubiera visto el mundo”, dice. “Tengo mucha suerte de haber cumplido mi lista de deseos a mi edad”.

Wolf también comprende el atractivo de las tarifas aéreas de bajo costo frente a los costosos trenes, y sugiere que debe haber una revisión más amplia de los costos de los viajes.

También es consciente de que, como trabajadora independiente, le resulta más fácil tomar el “camino largo” en vacaciones, y sugiere que debería haber incentivos respaldados por el gobierno para animar a la gente a viajar en tren.

“Obviamente, si vas a Francia en tren [desde el Reino Unido], es un día de ida y vuelta para el viaje, mientras que si vuelas, es un poco diferente. Así que creo que nos interesaría ver cosas como incentivos en los trabajos con salario, en los que se obtienen más vacaciones anuales, si se puede demostrar que se toma una opción de bajo carbono”.

Aunque Wolf no espera que todo el mundo siga sus pasos, sí que etiqueta sus fotos de viajes con #flightfree. Quiere “participar en ese diálogo” y mostrar a la gente lo fácil que es viajar desde el Reino Unido a Europa, y más allá, en tren.

Movimiento sin vuelos

Los viajeros de todo el mundo se han comprometido a no volar en 2022 y más allá.Boris Roessler/picture alliance/dpa/Getty Images

Flight Free UK se ha inspirado en el movimiento sueco “Flygfritt” (libre de vuelos), que creció en importancia en 2019, alrededor del momento en que el término sueco “flygskam” (vergüenza de volar) entró en el lenguaje común. Flight Free UK anima a la gente a firmar un compromiso anual para no volar durante un año, como hizo Wolf.

El grupo de la campaña también forma parte de Stay Grounded, una red mundial de organizaciones fundada en 2016 para fomentar el abandono de los viajes en avión.

Aunque Flygfritt puede haber dado más que hablar en los últimos cinco años, para la directora de Flight Free UK, Anna Hughes, rehuir de los vuelos no es un fenómeno nuevo: Hughes tomó su último vuelo hace 12 años.

“He hecho tantas aventuras sin vuelos y muchos viajes muy emocionantes sin volar que no siento que me esté perdiendo algo en lo más mínimo, no lo veo como un sacrificio, lo veo como un aspecto positivo de mi estilo de vida”, dice Hughes a CNN Travel.

Fue el informe del IPCC de 2018 y sus duras conclusiones lo que impulsó a Hughes a ser más vocal sobre su compromiso de evitar la aviación.

“Decidí que no era suficiente con hacer lo mío, tenía que animar a mucha otra gente a hacer lo mismo”.

Es difícil juzgar el éxito de la campaña de Hughes, admite, debido al contexto de la pandemia de covid-19: Flight Free UK no se lanzó hasta 2019.

El impacto del covid-19 en el movimiento Flight Free también es difícil de cuantificar, dice Hughes. Pero mientras empieza a animar a la gente a comprometerse para 2022, dice que hay “dos tipos distintos” de viajeros.

“Habrá mucha gente con esa demanda reprimida de viajes”, dice. “Por otro lado, habrá muchas personas que se habrán restablecido un poco. El hecho de haberse visto obligados a permanecer en el país quizás les haya abierto los ojos a algunas de las cosas que tenemos a la vuelta de la esquina”.

Hughes y su equipo intentan celebrar y promover la idea del regreso de la toma de decisiones consciente en torno a los viajes.

“El covid nos quitó la posibilidad de elegir este año, nos hemos visto obligados a quedarnos en tierra debido a la pandemia”, dice Hughes. “De cara al futuro, ¿podríamos tomar estas decisiones de manera voluntaria? Cuando los viajes vuelvan, ¿podremos elegir libremente explorar de otra manera? Porque la crisis climática es una crisis tan grande como la pandemia, si no es que más”.

Hughes también es partidaria de que el cambio venga de arriba: está a favor de un impuesto sobre el combustible de aviación para frenar los vuelos baratos.

Y aunque Hughes se muestra escéptica respecto a la posibilidad de que se produzcan cambios concretos en el sector de la aviación a raíz de la COP26, sí cree que las acciones individuales podrían dar lugar a un cambio más amplio en la industria y los gobiernos.

Hughes hace la comparación con la creciente omnipresencia del veganismo en el Reino Unido. Se hizo vegana en la época en que renunció a volar. Hace una década, dice que en los restaurantes recibía miradas cuando preguntaba por sus opciones veganas.

“Ahora me dan un menú”, afirma.

“Si un número suficiente de personas lo hace, si los patrones de los clientes cambian, entonces la industria responde”.

La visión de Estados Unidos

Flight Free UK también tiene una organización hermana estadounidense, que también forma parte del movimiento mundial Stay Grounded.

Dan Castrigano, de Flight Free USA, explica a CNN Travel que el movimiento estadounidense es más pequeño que sus homólogos europeos, ya que se ve obstaculizado por la falta de infraestructura ferroviaria en Estados Unidos.

Pero aunque rechazar la aviación cuando se viaja dentro de EE.UU. puede ser más difícil, algunos estadounidenses lo siguen intentando.

Betsy Thagard, de 59 años, viajó recientemente de California a Chicago para visitar a su familia, y lo hizo en gran parte en tren.

“Hace dos años fue cuando declaré por primera vez que no volaría”, dice Thagard. “Entonces, por supuesto, no pudimos viajar a ningún sitio durante 18 meses, por culpa del covid. Así que este viaje en el que estoy fue el primero que hice desde que hice esa declaración”.

Aunque el cambio del avión al ferrocarril supuso un viaje más largo y una mayor planificación, Thagard dice que ha disfrutado viendo Estados Unidos en tren.

“Llevo décadas volando de un lado a otro para ver [a mi familia], así que decidirme a no volar supuso un verdadero cambio de vida para mí, pero me encanta”.

Sin embargo, Thagard dice que tuvo que hacer una etapa del viaje en avión.

“Solo había un tren que iba de Charlotte [en Carolina del Norte] a Birmingham [en Alabama] y salía a las tres de la mañana”, dice.

Thagard no se sentía cómoda esperando sola en una estación de tren a esa hora. “Así que tuve que volar ese tramo, y eso fue muy decepcionante”, dice.

Por eso Thagard espera que el gobierno de Estados Unidos amplíe la red ferroviaria del país para que sea más fácil evitar los aviones.

Viajar despacio

Un tren Eurostar viajando por Inglaterra hacia Francia.Gareth Fuller/PA Images/Getty Images

Aunque Thagard viajaba mucho cuando era más joven, dice que hay algunos destinos que no ha visitado, y afirma que ahora podría tener dificultades para ir a estos lugares, dado su compromiso de no tener que volar.

“Siempre quise ir a Nueva Zelandia, siempre quise ir a Praga, ahora nunca voy a ir a esos lugares, a menos que pueda encontrar un barco que me lleve, porque sé que no lo disfrutaría, sabiendo que estoy destruyendo los mismos lugares que quería ver al volar allí”, dice.

Thagard dice que esto la entristece un poco, pero que está dispuesta a apreciar la belleza de California, donde vive, y de los estados occidentales circundantes.

“Tengo todo tipo de lugares a los que puedo ir en el oeste de Estados Unidos que son tan hermosos como cualquier otro lugar del mundo. Así que empiezas a centrarte en tus lugares locales, qué podemos hacer para que nuestros lugares locales sigan siendo hermosos, en lugar de tener que volar a otro lugar, para ver el hermoso lugar local de otra persona”.

Además, puede que Praga no sea imposible para siempre. Cuando Thagard se jubile, espera cruzar el Atlántico en el Queen Mary 2, y luego explorar Europa en tren.

Al igual que Wolf en el Reino Unido, Thagard es consciente de que es un privilegio poder tomarse su tiempo para viajar en tren o en barco; además, es trabajadora independiente y puede gestionar su propio tiempo.

Pero Thagard quiere animar a otras personas cuyos trabajos y estilo de vida les permitan adoptar el llamado “slow travel”.

“El viaje, el ir de aquí a allá, es parte del placer del viaje. No es solo un paso desagradable que hay que dar para llegar a otro lugar”, dice.

“Es importante que el viaje sea divertido”.

