Los viajes en temporada navideña siempre son una pesadilla, pero este año será peor

Nueva York (CNN Business) — La temporada de viajes navideños ha tenido un comienzo relativamente suave, con buen clima y pocos vuelos cancelados. Pero a muchos en la industria les preocupa que la suerte no dure hasta que termine la temporada navideña, justo después del Año Nuevo.

Las principales aerolíneas estadounidenses operan con menos pilotos y asistentes de vuelo que antes de la pandemia. Con las reservas casi volviendo a la normalidad, las aerolíneas están tratando de hacer más con menos en esta temporada navideña.

Los colapsos del servicio en octubre en Southwest Airlines y American Airlines demuestran lo que sucede cuando los horarios se interrumpen sin los niveles de personal necesarios para recuperarse rápidamente de los vuelos cancelados. Los problemas se multiplican rápidamente, lo que resulta en cientos de cancelaciones adicionales.

“Creo que todas las aerolíneas están al límite”, dijo Casey Murray, presidente de la Asociación de Pilotos de Southwest Airlines. “Una ventisca o evento importante podría causar retrasos y cancelaciones prolongados”.

Y cualquiera que tenga su vuelo cancelado tendrá problemas para encontrar una forma alternativa de llegar a su destino.

“Si hay problemas, reacomodar a las personas con vuelos cancelados será difícil. Los aviones están muy llenos”, dijo Savi Syth, analista de aerolíneas de Raymond James.

Escasez de personal

Las aerolíneas que han experimentado interrupciones recientes en el servicio admitieron que no tenían suficiente personal para lidiar con los problemas.

Bob Jordan, quien se convertirá en CEO de Southwest a principios del próximo año, dijo a los inversionistas el mes pasado que los problemas climáticos y de control del tráfico aéreo causaron que “un número significativo de tripulaciones y aviones estuvieran fuera de posición y luego eso tomó varios días para recuperarse.”

“Causamos inconvenientes a miles de clientes y desafiamos aún más a nuestros empleados estelares”, dijo. “Y solo quiero disculparme tanto con nuestros clientes como con nuestros empleados”.

Jordan dijo que Southwest está haciendo ajustes adicionales a su programa para asegurarse de que eso no vuelva a suceder.

Cuando el tráfico aéreo casi se detuvo durante los primeros meses de la pandemia, todas las aerolíneas utilizaron paquetes de jubilación anticipada y adquisiciones para reducir el personal de forma voluntaria. Todas están luchando para aumentar el personal ahora, pero se necesita tiempo para contratar, capacitar y certificar a los pilotos y asistentes de vuelo, por lo que gran parte de la contratación actual se realiza con miras a la temporada de viajes del próximo verano, no para este otoño e invierno, dijo Syth.

Ajustes de la operación

Todas las aerolíneas dicen que están preparadas para lidiar con las interrupciones causadas por el clima u otros problemas como problemas de control del tráfico aéreo.

“Para asegurarnos de brindar certeza tanto a nuestros clientes como a los miembros del equipo, estamos redoblando nuestros esfuerzos relacionados con nuestro itinerario y personal”, dijo David Seymour, director de operaciones de American, en una nota al personal de la aerolínea. “En el frente de la programación, nos hemos asegurado de que nuestros meses de noviembre y diciembre estén diseñados para satisfacer la demanda de los clientes y que nuestro personal los respalde plenamente”.

Pero Dennis Tajer, portavoz de la Asociación de Pilotos Aliados, el sindicato de pilotos de American y piloto activo él mismo, dijo que le preocupa que American esté reduciendo demasiado su personal.

“Queremos volar estos vuelos. Pero la evidencia de principios de este año muestra lo que sucede cuando las cosas no salen según lo planeado”, dijo. “Están construyendo el itinerario correcto para la mayor cantidad de vuelos posibles y no brinda flexibilidad para cuando las cosas van mal. La esperanza no hace volar a los aviones”.

Southwest está tratando de operar con su itinerario actual con aproximadamente un 15% menos de pilotos que antes de la pandemia, según Murray, a pesar de que el número de vuelos no se ha recortado casi tanto. Eso deja mucha menos capacidad de recuperación cuando surgen problemas.

Menos vuelos para viajes navideños

En general, la cantidad de vuelos nacionales planificados desde el fin de semana pasado hasta justo después del día de Año Nuevo ha bajado un 12% en comparación con el mismo período en 2019. Esto, según datos de Cirium, un servicio de seguimiento de datos de aerolíneas.

Entre las cuatro grandes aerolíneas estadounidenses que manejan alrededor del 80% del tráfico aéreo, Southwest y American tienen los itinerarios más agresivos en comparación con sus niveles previos a la pandemia. El número de vuelos ha bajado solo un 10% en Southwest y un 9% en American. Mientras tanto, Delta y United han bajado más del 13% en comparación con 2019.

Los ejecutivos de United y Delta dicen que su itinerario más limitado debería permitirles evitar el servicio problemas experimentados en Southwest y American a principios de este otoño.

“Si quisiéramos ser más grandes de lo que somos, honestamente no podríamos. Podríamos un poco, tal vez, pero no mucho más grandes sin arriesgar los problemas de rendimiento operativo como ha visto en otras aerolíneas”, dijo el mes pasado a los inversores el presidente de Delta, Glen Hauenstein. “Así que queremos quedarnos donde estamos seguros de que realmente podemos volar con los horarios que establecemos”.

“Nuestro norte en esta recuperación es asegurarnos de que hacemos lo correcto para los clientes. Y si eso significa sacrificar algunas posibles ganancias a corto plazo para garantizar una operación confiable, que así sea”. Así dijo el CEO de United, Scott Kirby, en una carta a clientes explicando el itinerario reducido de su aerolínea.

Murray, el jefe del sindicato de pilotos de Southwest, dice que su aerolínea ha realizado cambios en sus operaciones desde el colapso del servicio en octubre que resultó en la cancelación de 2.000 vuelos durante un fin de semana y decenas de miles de pasajeros varados.

“No estoy tan preocupado como durante todo el verano”, dijo.

