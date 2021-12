OPINIÓN | Acusar a los padres en el tiroteo en Michigan envía un mensaje poderoso

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Los fiscales acusaron a los padres del presunto atacante escolar de 15 años con cuatro cargos de homicidio involuntario en un movimiento poco común que causó conmoción en todo el país.

Ethan Crumbley, quien está acusado por matar a cuatro estudiantes y herir a otros siete en la escuela secundaria Oxford en Michigan el martes, fue acusado como adulto de terrorismo, homicidio, agresión y otros cargos. El viernes, la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, calificó las acciones de sus padres, James y Jennifer Crumbly, de “criminales”.

El atacante disparó “metódica y deliberadamente” a los estudiantes. Una cronología del trágico tiroteo en una escuela en Michigan

“Tengo una tremenda compasión y empatía por los padres que tienen hijos difíciles. De ninguna manera estoy diciendo que una situación de tirador activo siempre debería resultar en un proceso penal contra los padres. Pero los hechos de este caso son tan atroces”, agregó McDonald.

Ethan Crumbley estuvo presente cuando su padre compró una pistola Sig Sauer solo cuatro días antes del tiroteo, dijo McDonald. El adolescente llamó a la pistola “mi nueva belleza” en las redes sociales, mientras que su madre se refirió al arma como “su nuevo regalo de Navidad”, según McDonald.

Después de que una maestra dijera que vio a Ethan Crumbley buscando municiones en su teléfono durante la clase, los funcionarios de la escuela intentaron comunicarse con los padres la noche anterior al tiroteo, pero no obtuvieron respuesta. Sin embargo, la madre intercambió mensajes de texto con su hijo ese día y le escribió: “LOL, no estoy enojada contigo. Tienes que aprender a que no te atrapen”, según McDonald. Cuando otro maestro encontró una nota inquietante en el escritorio del estudiante en la mañana del tiroteo, ambos padres fueron convocados a la escuela y se les pidió que buscaran a su hijo en terapia, dijo el fiscal. Pero los padres luego se fueron y el niño fue enviado de regreso a clases.

Es inconcebible que su padre haya comprado el arma y que ambos padres no tomaron en serio las advertencias de la escuela, a pesar de que sabían que su hijo tenía acceso a un arma que, según McDonald, no estaba bien guardada. Como madre, me sorprende particularmente que otro padre no tomara las precauciones de seguridad adecuadas, especialmente dadas las circunstancias planteadas por las autoridades de la escuela. Nosotros, como padres, por supuesto, confiamos en que uno ejerza un buen juicio para mantener a todos nuestros hijos a salvo. La aparente falta de preocupación de los Crumbley por el bienestar de los otros niños de su comunidad es absolutamente asombrosa.

En este caso, acusar a James y Jennifer Crumbly sirve como una llamada de atención para los padres y otros propietarios de armas de que deben ser más responsables cuando se trata de proteger sus armas. Las acciones de McDonald’s en este caso están completamente justificadas, y la decisión de enjuiciar a los padres podría servir como una advertencia poderosa que ayude a reducir la cantidad de tiroteos escolares en este país.

Por supuesto, acusar a los dos padres en este caso no es suficiente para resolver el problema de la violencia armada en este país. Como explicó mi colega colaborador de CNN Opinion, Julian Zelizer, lo que este país realmente necesita son leyes de control de armas más estrictas. Los legisladores que han sido abandonados en su deber de aprobar esta legislación tan necesaria también merecen una buena parte de la culpa por la muerte de tantos niños pequeños.

ANÁLISIS | El apoyo al control de armas acaba de alcanzar su punto más bajo en casi una década

La noticia del tiroteo resultaba sorprendentemente familiar para los estadounidenses. El tiroteo en la escuela fue el más mortífero desde mayo de 2018, según el recuento de CNN. Y ha habido 48 tiroteos en lo que va de año en campus K-12, 32 de ellos desde el 1 de agosto. No hay nada normal en el hecho de que estos tiroteos ahora son tan comunes que los padres realmente se preocupan por enviar a sus hijos a la escuela.

Mientras esperamos las soluciones que realmente necesitamos, la decisión de acusar a los padres de Crumbley y la posibilidad de que otros sean responsables por ayudar a los niños a tener armas en sus manos podría tener un impacto positivo. Esta estrategia claramente no es una panacea, pero este país necesita usar todas las herramientas a su disposición en este momento para tratar de detener los tiroteos en las escuelas.

Acusado de tiroteo Michigan será juzgado como adulto por terrorismo 5:31

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.