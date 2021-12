Jennifer Lawrence, embarazada, deslumbra con un vestido dorado en el estreno de ‘Don’t Look Up’

urielblanco

(CNN) — La actriz ganadora del Oscar Jennifer Lawrence está radiante.

La estrella de 31 años, que está esperando su primer hijo con su marido Cooke Maroney, deslumbró con un vestido dorado hasta el suelo mientras posaba para las fotos en el estreno de su próxima película ,”Don’t Look Up”, en Nueva York el domingo por la noche.

Completó el efecto brillante de su vestido con unos pendientes de Tiffany & Co. Schlumberger y se peinó con un elegante recogido.

Lawrence se unió a su coprotagonista Leonardo DiCaprio en el estreno de la película, que debutará en streaming en Netflix el 24 de diciembre.

Dirigida por el cineasta de “The Big Short”, Adam McKay, “Don’t Look Up” es protagonizada por Lawrence y DiCaprio en el papel de un par de astrónomos que realizan una gigantesca gira mediática para advertir a la humanidad de la proximidad de un cometa que destruirá la Tierra.

En la vida real, Lawrence también se está preparando para su propio gran acontecimiento.

Lawrence y Maroney, un comerciante de arte, se casaron en 2019 y un representante de la estrella de “Hunger Games” confirmó a CNN que la pareja esperaba su primer hijo en septiembre.

Ese mismo mes, Lawrence se sinceró sobre el hecho de establecer límites en un intento de proteger la privacidad de su hijo.

“Si estuviera en una cena y alguien dijera: ‘Dios mío, estás esperando un bebé’, no me pondría en plan ‘Dios, no puedo hablar de eso. Aléjate de mí, psicópata’, pero cada instinto de mi cuerpo quiere proteger su privacidad durante el resto de su vida, tanto como pueda”, explicó Lawrence durante la amplia entrevista con Variety.

Añadió que, aunque está “agradecida y emocionada”, no quiere “que nadie se sienta bienvenido a su existencia (la de su hijo)”, lo que “empieza por no incluirlos en esta parte de mi trabajo”.

Lawrence, que fue nombrada por Forbes como la actriz mejor pagada del mundo en 2015 y 2016, ganó un Oscar por su actuación en la película de 2012 “Silver Linings Playbook”, que protagonizó junto a Bradley Cooper.

