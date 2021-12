Una fiebre del “oro blanco” está llegando a EE.UU, pero no todo el mundo está emocionado por eso

Sol Amaya

(CNN) — En un supervolcán antiguo y ahora extinto que se encuentra en el norte de Nevada se encuentra un tesoro que sus buscadores llaman “oro blanco”. Este metal no es para comerciar o fabricar joyas, es litio, y su valor radica en su papel en la posible reducción de las emisiones de carbono del mundo.

El plan del presidente Joe Biden para transformar a EE.UU. en un país de energía limpia y de economía baja en carbono depende de cambiar a vehículos eléctricos, y eso significa reemplazar el gas con baterías, que están hechas de minerales críticos como el litio.

Pero en Estados Unidos, hacerlo no está exento de controversias.

El litio es un ingrediente clave para las grandes baterías recargables que alimentan los vehículos eléctricos y almacenan la energía generada por los paneles solares y las turbinas eólicas, manteniendo esa energía en uso incluso cuando el sol no brilla y el viento no sopla.

La obtención de estos minerales, que algunos llaman el nuevo “oro blanco”, es parte de la última carrera mundial por producir energía limpia. A principios de este año, la administración Biden publicó un plan estratégico de varias agencias federales que detalla cómo planeaba mejorar toda la cadena de suministro de minerales críticos como el litio, desde extraerlo de las minas de EE.UU. hasta ponerlo en baterías, reciclar y reutilizar estas baterías. .

“Estados Unidos tiene una clara oportunidad de reconstruir nuestra cadena de suministro nacional y los sectores de fabricación, de modo que podamos aprovechar todos los beneficios de una economía emergente de energía limpia global de US$23 billones”, dijo la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, en junio.

En EE.UU., el principal prospecto de litio es un gran depósito en Thacker Pass, Nevada, y otro depósito de litio se encuentra en Carolina del Norte. El depósito de litio Thacker Pass es uno de los más grandes del mundo, ubicado en un supervolcán antiguo y ahora extinto.

Una propuesta para comenzar a extraer litio de Lithium Nevada Corporation, una subsidiaria de Lithium Americas Corp., fue aprobada por la Oficina de Administración de Tierras de EE.UU. en enero.

“Es el depósito de litio más grande conocido en América del Norte, así que dado el lugar al que nos dirigimos a nivel mundial y como país, es una oportunidad única”, dijo a CNN Jonathan Evans, presidente y director ejecutivo de Lithium Americas Corp..

Evans le dijo a CNN que actualmente, la mayor parte de los productos químicos de litio que se utilizan en EE. UU. se importan de otros países. Los países ricos en litio, incluidos Chile y Bolivia, son grandes exportadores. Evans dijo que con los depósitos de litio en EE.UU. y Canadá, “los gobiernos estatales y el federal no pierden de vista que todos quieren jugar en eso y tenemos los recursos para hacerlo”.

La extracción de litio y cobalto para automóviles eléctricos ha sido controvertida a nivel mundial durante años, en parte debido a su destrucción ambiental, la corta vida útil de las baterías y, en algunos países, porque se ha utilizado trabajo infantil en el proceso.

Y a medida que la fiebre del “oro blanco” llega a EE.UU., no todos están entusiasmados con la prisa por extraerlo.

No todo el mundo está entusiasmado con el “oro blanco”

Lithium Americas espera comenzar su proyecto minero a principios de 2022. CNN viajó a Nevada y descubrió que la prisa por adquirir minerales críticos en Estados Unidos ha enfrentado a los defensores del medio ambiente entre sí.

Algunos defensores del clima dicen que la prisa por extraer litio es fundamental para una transición más amplia lejos de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Otros grupos ambientalistas locales y naciones tribales se oponen al proyecto, preocupados por perturbar los cementerios tribales sagrados, así como por los posibles impactos ambientales. Tres grupos tribales intentaron detenerlo mediante demandas, que fueron desestimadas por un juez en septiembre.

“Muchos de nosotros entendemos que volar una montaña para la minería de carbón está mal; creo que volar una montaña para la minería de litio es igual de incorrecto”, dijo Max Wilbert, un organizador ambiental que está acampando en Thacker Pass para protestar por el desarrollo de la mina.

Wilbert citó varias razones por las que está en contra de la mina de litio: impactos ambientales al urogallo y antílope, posible contaminación del agua para las comunidades circundantes y problemas culturales para la comunidad indígena local, que considera la tierra en y alrededor de los cementerios sagrados de Thacker Pass.

Wilbert está actualmente acampando en las gélidas condiciones invernales del desierto de Nevada en un campamento ceremonial tribal, y él y otros defensores dicen que están dispuestos a pararse frente a la maquinaria minera para tratar de evitar que el proyecto avance.

“Nuestras leyes no se han adaptado a la realidad de lo que está sucediendo en nuestro planeta, por lo que la gente podría tener que violar la ley para cambiar lo que está sucediendo”, dijo. “Los coches eléctricos en realidad no reducirán tanto las emisiones de gases de efecto invernadero; reducirán las emisiones, pero no en una cantidad considerable”.

Conducir vehículos a gasolina en EE. UU. tiene un costo para el clima. Las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte representan casi el 30% del total de las emisiones estadounidenses; más que cualquier otro sector, según la Agencia de Protección Ambiental.

Glenn Miller, profesor retirado de ciencias ambientales en la Universidad de Nevada Reno, no estuvo de acuerdo y dijo a CNN que el proyecto Thacker Pass es una “mina relativamente benigna para su tamaño”.

Miller dijo que cree que los beneficios de la energía limpia de la extracción de litio en Nevada superan las preocupaciones ambientales, especialmente cuando se trata de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que empeoran el cambio climático global.

“Aquellos que dicen que no va a hacer ninguna diferencia, simplemente están equivocados”, dijo Miller. “Los ecologistas radicales van a argumentar que la única manera de resolver el problema del cambio climático es conducir mucho menos y no quemar gasolina o carbón. Bueno, eso no va a suceder, las demandas de la sociedad están establecidas para que nosotros debamos tener una industria de transporte activa”.

Miller le dijo a CNN que el litio es el ingrediente clave que impulsará la transición a los vehículos eléctricos.

“No hay otro metal que pueda funcionar tan bien como el litio”, dijo Miller. “Vamos a necesitar muchas baterías para hacer funcionar los autos que vamos a tener en la carretera. Será una contribución muy positiva para mitigar el cambio climático”.

Evans le dijo a CNN que su compañía está involucrando a las partes interesadas de la comunidad y a los gobiernos locales y estatales sobre los planes de la mina.

“Es muy importante que esta transición se haga lo más sostenible posible”, dijo Evans, y enfatizó que su empresa está comprometida a mitigar los impactos ambientales de la minería tanto como sea posible, conservando el uso del agua y tratando de disminuir las emisiones de carbono a medida que extrae el mineral.

“No es el más barato, pero es esencial a medida que avanzamos en esta fase para asegurarnos de hacer las cosas de la manera más responsable posible”.

