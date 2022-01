El Gobierno argentino prohíbe exportar siete cortes de carne vacuna por dos años

Betiana Martino

(CNN Español) — En Argentina será prohibido exportar ciertos cortes de carne durante dos años.

El Gobierno del país publicó este lunes una medida en el Boletín Oficial en la que anunció una limitación a la exportación de siete cortes de carne llamados “Preferidos” en su modalidad de frescos, enfriados o congelados.

Entre ellos se incluyen asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta, y vacío.

¿Cuál es la carne que más se consume en América Latina?

View this post on Instagram A post shared by CNN Argentina (@cnnargentina)

Según explican en la publicación, la medida para impedir la exportación de estos cortes de carne será implementada por dos años y regirá hasta el 31 de diciembre de 2023.

Además, el comunicado dice que la disposición es para contribuir “a generar un equilibro entre el mercado argentino y la exportación de productos cárnicos”, es decir el abastecimiento interno de estos cortes de carne que suelen ser los más consumidos en la mesa de los argentinos.

¿Cuál es el mejor corte de carne de Brasil?

Asimismo, la publicación en el Boletín Oficial resalta la necesidad de “construir una política pública para la cadena de la carne con el objeto de aumentar la producción, la existencia ganadera y el peso promedio de faena”.

La resolución, publicada este lunes, comenzó a regir desde el primero de enero de 2022.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.