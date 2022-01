¿Qué ver en 2022? Estas son las series que se estrenan este año en streaming

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Si estás renovando tus listas de series para ver, o seamos honestos, quieres seguir haciendo crecer la interminable lista de pendientes, entonces estás en el lugar correcto.

Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Hulu y Apple TV+ nos tienen producciones que prometen para este 2022.

Conoce más detalles de lo que se viene a tus pantallas en esta lista.

¿Qué series vas a ver en este 2022?

Rebelde

El año inicia con esta nueva versión, al estilo Netflix, de un clásico de la pantalla chica de los inicios de los 2000. A casi 20 años de su estreno, “Rebelde” regresa ahora como serie de Netflix.

“Una nueva versión de Rebelde, la icónica telenovela para adultos jóvenes regresa a Elite way School, ahora EWS, el internado internacional que fue el lugar de nacimiento del ahora legendario RBD. Ahora, una nueva generación de estudiantes se inscribe en la escuela con el sueño de unirse al prestigioso programa de música y ganar la Batalla de Bandas para convertirse en estrellas musicales”, dice Netflix en la sinopsis de la producción.

Este nuevo inicio de “Rebelde” llega a Netflix el 5 de enero.

Ozark, cuarta temporada

Una serie de culto de Netflix también deleitará a sus fanáticos en enero. Se trata de Ozark, la cual regresa con su cuarta temporada.

El formato de estreno será parecido a lo que Netflix hizo con la última temporada de “La Casa de Papel”. La cuarta temporada de “Ozark” se lanzará en dos partes, cada una constando de siete episodios.

La primera parte estará disponible a partir del 21 de enero.

Entre los actores destacan los mexicanos Bruno Bichir y Alfonso “Poncho” Herrera.

Bridgerton, segunda temporada

La serie de época que revolucionó el mundo en 2021 estará de regreso en marzo. La segunda temporada de Bridgerton se estrena en Netflix el 25 de marzo.

Lamentablemente en esta temporada no contaremos con la presencia del duque de Hastings, interpretado por Regé-Jean Page.

Stranger Things, cuarta temporada

Otra serie de culto de Netflix es “Stranger Things”, y su cuarta temporada se estrena en el verano boreal de 2022.

Generalmente Netflix libera las temporadas de esta serie a los inicios de julio. Sin embargo, todavía no hay una fecha disponible para la cuarta entrega de la historia.

¿Qué sabemos de esta temporada? En el primer tráiler que Netflix reveló de la serie el año pasado se ve el reencuentro de Eleven con ‘papa’, es decir el Dr. Brenner.

Severance

Si te gustan las series basadas en oficinas, entonces “Severance” puede que sea una buena opción para agregar a tu lista.

La producción original de Apple TV+ está dirigida por Ben Stiller, quien también es el productor ejecutivo del drama.

“En Severance, Mark Scout (Adam Scott) dirige un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento de cesantía, que divide quirúrgicamente sus recuerdos entre su trabajo y su vida personal. Este atrevido experimento de ‘equilibrio entre el trabajo y la vida personal’ se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que se desvela y que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo … y de sí mismo”, cuenta Apple TV+ en la sinopsis de la producción.

La serie llega a esta plataforma el 18 de febrero.

El Deafo

No nos podemos olvidar de los pequeños de la casa. Para ellos llega una serie animada de tres episodios llamada “El Deafo”.

“El Deafo sigue a la perceptiva joven Cece (con la voz de Lexi Finigan) mientras pierde la audición y encuentra a su superhéroe interior. Ir a la escuela y hacer nuevos amigos puede ser difícil. ¿Tiene que hacer ambas cosas mientras lleva un audífono voluminoso en el pecho? ¡Eso requiere superpoderes! Con un poco de ayuda de su alter ego superhéroe El Deafo, Cece aprende a aceptar lo que la hace extraordinaria”, cuenta Apple TV+ sobre la producción.

La serie se estrena el 7 de enero.

How I Met Your Father

Quienes siguieron la historia de Ted en “How I Met Your Mother”, podrán estar familiarizados con la premisa de esta serie.

“How I Met Your Father”, es el spin-off de esa historia pero basada en la perspectiva de una mujer. Esta no es la primera vez que se realiza una versión desde este punto de vista. En 2013 se intentó realizar “How I Met Your Dad”, sin embargo el esfuerzo no llegó a la pantalla chica.

La serie original de Hulu es protagonizada por Hilary Duff.

“En un futuro cercano, Sophie (Hilary Duff) le está contando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta al año 2022, donde Sophie y su grupo muy unido de amigos están en medio de averiguarlo. Quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas”, explica Hulu en un comunicado.

How I Met Your Father llegará a Hulu el 18 de enero.

The Marvelous Mrs. Maisel, cuarta temporada

La exitosa serie de Amazon Studios, múltiple ganadora del premio Emmy, de los SAG Awards y de los Globo de Oro regresa con su cuarta temporada.

Para esta continuación de la historia, “The Marvelous Mrs. Maisel” se remonta a la década de los sesenta.

“Es 1960 y el cambio está en el aire. Buscando perfeccionar su acto, Midge encuentra un concierto con total libertad creativa. Pero su compromiso con su oficio, y los lugares a los que la lleva, crea una brecha entre ella y la familia y los amigos que la rodean”, dice Amazon Studios sobre esta temporada.

La cuarta temporada de “The Marvelous Mrs. Maisel” se estrena el 18 de febrero en Prime Video.

Euphoria, segunda temporada

El éxito de HBO Max, “Euphoria”, regresa en enero con su segunda temporada.

“En medio de las vidas entrelazadas en la ciudad de East Highland, Rue (Zendaya), de 17 años, debe encontrar esperanza mientras equilibra las presiones del amor, la pérdida y la adicción”, comparte HBO Max en una escueta descripción de lo que veremos en esta historia.

La segunda temporada estrena el 9 de enero en HBO Max, parte de WarnerMedia, nuestra empresa matriz.

