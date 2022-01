Un hombre se reúne con su familia décadas después de haber sido secuestrado gracias a un mapa hecho de memoria

olivertapia

Hong Kong (CNN) — Un hombre que fue secuestrado cuando era niño en China hace más de 30 años se reunió con sus padres gracias a las redes sociales, los detectives en línea y un burdo mapa hecho de memoria.

Li Jingwei tenía solo 4 años cuando fue secuestrado por un hombre que conocía de la aldea de su familia en la provincia suroccidental de Yunnan en 1988. Lo llevaron a vivir con otra familia en la provincia central de Henan, donde creció, según el medio de noticias estatal The Paper.

Aún siendo pequeño, Li se dio cuenta de que lo habían llevado lejos de casa, pero no tenía forma de regresar incluso después de crecer, le dijo a The Paper. No recordaba su nombre de nacimiento, los nombres de sus padres o el nombre de su aldea.

Pero sí recordaba cómo era su pueblo natal: donde crecían los árboles, las vacas pastaban, los caminos giraban y los ríos fluían. Recordaba los arrozales y estanques cerca de su casa, y donde crecían brotes de bambú en la montaña cercana. Cuando era niño, cada vez que extrañaba su hogar o estaba triste, hacía un dibujo de su aldea, y eventualmente lo dibujaba al menos una vez al día, le dijo a The Paper.

El secuestro de niños ha sido desenfrenado durante mucho tiempo en China, un problema que, según los expertos, se vio exacerbado por la antigua política de un solo hijo del país, que se ha relajado en los últimos años. Durante décadas, quienes tuvieron un segundo hijo recibieron fuertes multas o se les obligó a abortar.

Muchas familias chinas, especialmente aquellas en áreas rurales, tradicionalmente veían a los niños como más capaces de mantener y continuar la línea familiar. Esta demanda impulsó un mercado negro para los bebés varones y empujó a muchas familias a dar a las niñas en adopción.

En los últimos años, los departamentos de tecnología, redes sociales y policía dedicados al tema han ayudado a varios secuestrados ahora adultos a reunirse con sus familias biológicas. Un caso de alto perfil fue el de Guo Xinzhen, quien fue secuestrado en 1997 cuando tenía 2 años. La búsqueda desesperada de sus padres en todo el país para encontrarlo inspiró una película y, el verano pasado, su hallazgo y su reunión ampliamente publicitada.

Las historias de éxito recientes inspiraron a Li a intentar de nuevo encontrar a sus padres. Así que dibujó un mapa de memoria de su pueblo natal y lo compartió en línea. Su práctica infantil de dibujarlo a diario dio sus frutos: el boceto muestra un nivel de detalle notable que incluye caminos sinuosos, casas y carreteras, incluso una etiqueta que muestra dónde vivía el búfalo de agua.

“Han pasado tantos años, no sé si alguien de mi familia me está buscando”, dijo Li en un video publicado en la plataforma de videos china Douyin. “Quiero poder volver a ver a mis padres mientras todavía están aquí”.

La foto se compartió ampliamente en las redes sociales, lo que llamó la atención del Ministerio de Seguridad Pública, que se involucró en la investigación, según The Paper y otros medios estatales. Pronto, las autoridades localizaron a la presunta madre biológica de Li en la ciudad de Zhaotong, Yunnan. Las autoridades tomaron muestras de su ADN para comparar y confirmaron su relación el 28 de diciembre.

Después de la coincidencia de ADN, Li tuvo una videollamada con su madre y la reconoció de inmediato. “Mi madre y yo tenemos los mismos labios, incluso mis dientes”, dijo. Varios días después, en la mañana del 1 de enero, se reunieron en una comisaría de Henan.

El video del reencuentro, compartido ampliamente por los medios estatales y en las redes sociales, muestra a Li cayendo a los pies de su madre y a la pareja abrazándose en lágrimas, rodeados de simpatizantes y otros miembros de su familia biológica. “Finalmente encontré a mi bebé”, dijo la madre de Li, según The Paper.

La pareja agradeció al departamento de seguridad pública por su participación en la investigación y por los voluntarios y usuarios en línea que ayudaron a localizar la aldea con ayuda de su mapa. Li ahora planea pasar el Año Nuevo Lunar en febrero con su madre y regresar a Yunnan para visitar la tumba de su padre biológico.

