Covid-19: aumentan los precios de las pruebas rápidas en EE.UU.

(CNN Business) — Los kits de pruebas rápidas de covid-19 para uso doméstico ya escaseaban en las tiendas. Ahora, una versión popular es cada vez más cara en Estados Unidos.

Walmart y Kroger están subiendo los precios de los kits de prueba BinaxNOW, fabricados por Abbott Laboratories, después de que expirara un acuerdo con la Casa Blanca para vender los kits a precio de coste.

La Casa Blanca dijo en septiembre que los clientes podrían comprar los kits BinaxNow, cuyos paquetes de dos unidades cuestan unos US$ 23, en Walmart, Kroger y Amazon con un descuento de hasta el 35%, un ahorro de unos US$ 8, durante tres meses.

Ese acuerdo expiró en diciembre. Este martes, un paquete de dos BinaxNow costaba US$ 19,88 en el sitio web de Walmart y US$ 23,99 en el de Kroger. Los kits no estaban disponibles en el sitio web de Amazon. (La empresa no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios sobre los precios).

Las pruebas más costosas pueden dificultar que algunas personas se las puedan permitir. Los epidemiólogos y otros expertos en salud afirman que las pruebas deben ser baratas (como lo son en gran parte de Europa) para animar a la gente a utilizarlas con regularidad.

El aumento de los precios de los kits de pruebas es el último reto para los estadounidenses que luchan por hacerse la prueba.

La demanda de las pruebas covid-19 se disparó a medida que la variante ómicron se extendía por Estados Unidos en las últimas semanas. En muchas tiendas se agotaron las existencias, y los minoristas y las farmacias empezaron a limitar el número de pruebas que podía comprar cada cliente.

El 21 de diciembre, el gobierno de Joe Biden, que se ha enfrentado al escrutinio público por la escasez de pruebas que el presidente se comprometió a solucionar, anunció un nuevo plan para poner a disposición 500 millones de pruebas caseras adicionales este mes.

