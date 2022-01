Cronología: así fue como una turba violenta pro-Trump irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El orden se convirtió en caos el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Mientras en una sesión conjunta del recién instalado Congreso contaba los votos electorales de la elección de 2020, una turba de seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio. Varias horas de caos terminaron con la muerte de cinco personas.

Mira acá todo lo que debes saber del asalto al Capitolio

Hacemos un recuento de cómo se desarrolló este día histórico de agitación en la capital del país.

1:10 pm ET

Cuando termina la manifestación, Trump pide a sus seguidores que “caminen por la Avenida Pensilvania”

(Crédito: Jacquelyn Martin/AP)

Mientras el Congreso comienza el proceso de afirmación de la victoria del presidente electo Joe Biden en el Colegio Electoral, el presidente Donald Trump anima a sus seguidores a protestar en el Capitolio de Estados Unidos. A pesar de prometer que se uniría a ellos, Trump se retiró a la Casa Blanca en su camioneta y vio en televisión cómo se desarrollaban los actos de terrorismo interno en el Capitolio.

“Vamos a caminar hasta el Capitolio. Y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas y mujeres. Y probablemente no vamos a estar animando tanto a algunos de ellos, porque nunca recuperarán nuestro país con debilidad, tienen que demostrar fuerza y tienen que ser fuerte”, dijo Trump en su mitin.

Al concluir, Trump volvió a afirmar que se uniría a sus partidarios mientras marchaban hacia el Capitolio. “Caminaremos por la avenida Pensilvania”, dijo.

Agitadores violaron la seguridad del Capitolio de EE.UU. el miércoles. Así fue la respuesta de la policía ante manifestantes negros en las calles de Washington el año pasado

Poco después de la 1 pm ET

La turba rompe barreras en el Capitolio

Poco después de la 1 pm ET cientos de agitadores pro-Trump empujan las barreras establecidas a lo largo del perímetro del Capitolio. Luego se pelearon con agentes que tenían un equipo completo antidisturbios. Los agitadores llamaron a los oficiales “traidores” por hacer su trabajo.

Poco después de la 1:30 pm ET

La Policía del Capitolio de EE.UU. envió una alerta al personal sobre un paquete sospechoso, y comienza a evacuar a la gente

La Policía del Capitolio ordena al personal que evacue el edificio House Cannon y el Edificio Conmemorativo James Madison, que es parte de la Biblioteca del Congreso, debido a la actividad policial, dijeron varias fuentes a CNN.

La Policía del Capitolio envía una alerta al personal sobre un paquete sospechoso. Más tarde, las fuerzas del orden confirmaron a CNN que se encontraron bombas caseras en la sede del Comité Nacional Demócrata (DNC) y Comité Nacional Republicano (RNC) y en los terrenos del Capitolio. Todos los dispositivos fueron detonados de manera segura por la policía, dijo la fuente.

Poco después de las 2 p.m. ET

Cierran el Capitolio

The US Capitol is now on lockdown. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 6, 2021

Alrededor de las 2:30 p.m. ET

La turba pro-Trump rompe las ventanas del Capitolio

Agitadores ingresaron a la fuerza al Capitolio de EE.UU. 1:40

Poco antes de las 2:30, la Policía del Capitolio solicita ayuda adicional para las fuerzas del orden.

Los manifestantes violentos treparon las paredes fuera del Capitolio, se enfrentaron a la policía y empujaron las barreras del edificio. La turba logró entrar al edificio después de pasar por delante de la policía, con algunas ventanas rotas para entrar.

Alrededor de las 2:30 pm ET

Alborotadores pro-Trump asaltan el Capitolio

Después de entrar al Capitolio, los alborotadores comienzan a vagar por los pasillos del Congreso. Muchos usaban sombreros rojos Make America Great Again mientras tomaban fotografías dentro del edificio del Captolio, justo al lado del piso de la Cámara de Representantes.

“Nunca he estado en este lugar, ¿y tú?”, le gritó una mujer a la multitud. “Así es, somos los dueños. ¡Somos dueños!”.

ANÁLISIS | «Esto no es Estados Unidos»: el mundo miró con horror la insurrección del Capitolio

2:30 pm ET

La policía del Capitolio ordena la evacuación de los legisladores

(Crédito: Drew Angerer/Getty Images)

El vicepresidente Mike Pence es evacuado del Senado, junto con el senador republicano Charles Grassley de Iowa. Como presidente pro tempore, Grassley es tercero en la línea de sucesión al presidente, detrás de Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

La policía también comienza a evacuar a otros legisladores y personal presentes para el conteo del voto del Colegio Electoral. Al salir, los empleados tomaron las cajas de boletas del Colegio Electoral para llevarlas a un lugar seguro.

Poco después de las 2:45 pm ET

La turba ingresa a la oficina de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi

Richard “Bigo” Barnett se sienta en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el 6 de enero.

(Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Después de ingresar al Capitolio, algunos partidarios de Trump pueden ingresar a la oficina de Nancy Pelosi. Uno posa para una foto y deja un mensaje en su escritorio que dice “NO VOLVEREMOS ATRÁS”.

CNN ha difuminado partes de la segunda imagen para proteger la información personal de las personas.

Poco después de las 2:45 pm ET

Los agitadores invaden el piso y el estrado del Senado

Un manifestante es visto colgando del balcón del piso del Senado en medio de los disturbios en el Capitolio. (Crédito: Win McNamee/Getty Images)

Mientras el caos desciende sobre el Capitolio, los agitadores ingresan a la cámara del Senado, con varios posando para fotos detrás del estrado.

2:48 pm ET

La alcaldesa de Washington Muriel Bowser anuncia el toque de queda en toda la ciudad

En respuesta a la escalada de la situación con la turba en el Capitolio, Bowser anuncia un toque de queda en toda la ciudad para Washington desde las 6 pm hasta el día siguiente a las 6 am.

¿Qué es QAnon y cómo comenzó el grupo vinculado a la insurrección en el Capitolio?

3:13 pm ET

Trump pide a los agitadores que “permanezcan en paz”

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

En su segundo tuit sobre los disturbios, Trump les pidió a sus partidarios, que protestaron en su nombre y a quienes había alentado a marchar hacia el Capitolio, a “permanecer en paz” y “respetar la ley”. Se abstiene de decirles que se vayan a casa.

3:15 pm ET

Ivanka Trump dice que la turba en el Capitolio son “patriotas estadounidenses” en un tuit

Mientras retuitea a su padre, Ivanka Trump se refiere a los alborotadores como “patriotas estadounidenses”. Después eliminó el tuit.

3:21 pm ET

Salen los primeros informes de que una mujer murió a tiros en el Capitolio

Se informa que una mujer se encuentra en estado crítico después de recibir un disparo en el pecho en los terrenos del Capitolio. Es transportada al hospital, pero luego muere a causa de sus heridas. Otras tres personas mueren por emergencias médicas, según el jefe de policía de Washington, Robert Contee.

Alrededor de las 3:25 pm ET

El piso del Senado está despejado de la turba

Más de una hora después de que los alborotadores asaltan el Capitolio, la policía puede despejar el piso del Senado. Los alborotadores se alejan del ala del edificio del Senado y se mueven hacia la Rotonda.

3:36 pm ET

Trump finalmente envía a la Guardia Nacional

(Crédito: Anna Moneymaker/The New York Times/Redux)

Varias horas después de que los alborotadores violaran el Capitolio, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, tuitea que Trump envió a la Guardia Nacional a Washington, junto con “otros servicios de protección federales”.

Trump inicialmente se resistió a hacerlo el miércoles cuando sus partidarios violaron el edificio, le dijo una fuente a CNN. Trump había desplegado a más de 17.000 miembros de la Guardia Nacional en al menos 23 estados y Washington el verano pasado en respuesta a las protestas que exigían justicia para George Floyd.

A principios del día, Pence había estado hablando por teléfono con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, según otra fuente, y había alentado un despliegue mucho más rápido de la Guardia Nacional en el Capitolio para ayudar a sofocar a los alborotadores que estaban rompiendo las barreras de seguridad. y abrumadora Policía del Capitolio.

Alrededor de las 3:44 pm ET

Informes de varios agentes heridos

Varios agentes resultan heridos en la turba violenta, y al menos uno es transportado a un hospital.

4:15 pm ET

Biden dice que la democracia estadounidense está bajo un “asalto sin precedentes” y le pide a Trump que “dé un paso adelante”

Biden sobre turba en el Capitolio: “Esto no es una protesta, es insurrección” 7:37

Hablando en Delaware, Biden le pidió al presidente Donald Trump que aparezca en televisión para “exigir el fin de este asedio”.

“En este momento, nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, a diferencia de todo lo que hemos visto en los tiempos modernos, un asalto a una ciudadela de la libertad: el Capitolio mismo”, dijo Biden.

“Esto no es disensión, es desorden. Es caos. Limita con la sedición y debe terminar ahora. Hago un llamado a esta turba para que retroceda y permita que el trabajo de la democracia avance”.

4:17 pm ET

Trump tuitea un video donde repite declaraciones falsas

Trump pide a agitadores que se vayan a casa 1:29

En un breve video en el que repite una serie de declaraciones falsas sobre las elecciones, el presidente les dice a los agitadores: “Tienen que irse a casa ahora. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener orden público “. Twitter eliminó el tuit por “violaciones repetidas y graves de nuestra Política de integridad cívica”.

Twitter dijo que había bloqueado la cuenta de Trump durante 12 horas y advirtió por primera vez que podría suspenderlo permanentemente.

6:27 pm ET

Los líderes del Congreso anuncian que continuarán con el conteo

Después de que la policía despejó el Capitolio y comenzó el toque de queda de las 6 pm, Pelosi emite una declaración de que el Congreso tiene la intención de volver a reunirse esa noche para terminar de afirmar la elección de Biden.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.