El discurso de Biden por el 6 de enero se centrará en la ‘responsabilidad singular’ de Trump en el asalto al Capitolio

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmemorará el primer aniversario de la insurrección del 6 de enero de 2021 con un discurso el jueves por la mañana centrado en la “responsabilidad singular” que tuvo el expresidente Donald Trump en el asalto al Capitolio, según la Casa Blanca.

En Washington, hace un año, los partidarios de Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio luego de un mitin del entonces presidente en La Elipse frente a la Casa Blanca, donde arrojó dudas sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Los eventos del día llevaron a un segundo juicio político contra Trump por parte de la Cámara de Representantes. La insurrección dio comienzo a la investigación más grande en la historia del FBI, con 700 personas arrestadas y cientos de infractores más aún en libertad. Y una comisión selecta de la Cámara continúa investigando los eventos que llevaron a los disturbios. Dos aliados de Trump, Mark Meadows y Steve Bannon, han sido condenados por desacato penal por negarse a cooperar con los investigadores de la comisión después de haber sido citados.

En el Capitolio se llevará a cabo una serie de eventos organizados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, luego del discurso de Biden para conmemorar el aniversario del 6 de enero, incluido un momento de silencio en el pleno de la Cámara y testimonios de legisladores sobre el desgarrador ataque.

Durante su discurso en el Salón Nacional de las Estatuas dentro del edificio del Capitolio, se espera que Biden “explique la importancia de lo que sucedió en el Capitolio y la singular responsabilidad que tiene el presidente Trump por el caos y la carnicería que vimos”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, el miércoles durante su conferencia de prensa.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En un anticipo de las declaraciones del presidente, Psaki dijo que Biden también “rechazará la mentira difundida por el expresidente y el intento de engañar al pueblo estadounidense y a sus propios seguidores, así como de distraer la atención de su papel y de lo que sucedió”.

Los hechos de la insurrección ocurrieron apenas dos semanas antes de la toma de posesión de Biden, ensombreciendo la administración del nuevo presidente. Y a pesar de la gran cantidad de casos judiciales descartados, auditorías electorales estatales fallidas e innumerables afirmaciones de conspiración desacreditadas, muchos partidarios de Trump continúan dudando de la legitimidad de la presidencia de Biden.

Jimmy Carter advierte que EE.UU. “se tambalea al borde de un abismo que se hace más grande”

Hablando de ese día violento, que dejó cinco muertes, se espera que el presidente aborde “la importancia de la historia, de la transferencia pacífica del poder”, así como lo que Estados Unidos necesita “para proteger nuestra propia democracia y mirar hacia el futuro”.

Biden hablará sobre el “silencio y la complacencia” entre los legisladores republicanos desde el 6 de enero, así como del derecho al voto, dijo Psaki, y señalará que Trump “abusó de su cargo, socavó la Constitución e ignoró su juramento al pueblo estadounidense en un esfuerzo por acumular más poder para sí mismo y sus aliados”.

También se espera que el jueves la vicepresidenta Kamala Harris pronuncie declaraciones sobre el aniversario de la insurrección.

Se espera que Harris diga “que la insurrección no fue solo un asalto a nuestro Capitolio, sino un asalto a nuestra libertad y valores”, según un funcionario de la Casa Blanca.

“La vicepresidenta destacará que el experimento estadounidense está a prueba y que debemos trabajar para garantizar el derechos al voto, asegurar elecciones libres y justas y salvaguardar nuestra democracia para las generaciones venideras. También honrará a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden, que lucharon para defender nuestra democracia, protegieron el Capitolio y salvaron la vida de las personas que estaban allí”, dijo el funcionario en un comunicado.

Si bien se esperaba que Trump realizara una conferencia de prensa programada para el aniversario de la insurrección, esta fue cancelada abruptamente. Sus aliados habían advertido que causaría problemas innecesarios para los republicanos y para él mismo.

En lugar de su conferencia de prensa del jueves, se espera que Trump exprese sus agravios en un mitin en estilo de campaña en Arizona la próxima semana.

Legisladores e historiadores conmemorarán el aniversario del asalto al Capitolio

A finales de diciembre, Pelosi anunció una lista de eventos en el Capitolio para conmemorar el aniversario del ataque mortal.

En una carta a los demócratas, Pelosi escribió que los eventos “tienen la intención de ser una celebración de reflexión, recuerdo y compromiso, en un espíritu de unidad, patriotismo y oración”.

Al mediodía, habrá una oración y un momento de silencio en el pleno de la Cámara de Representantes. Luego tendrá lugar una conversación con los historiadores Doris Kearns Goodwin y Jon Meacham. La carta de Pelosi decía que la discusión servirá “para establecer y preservar la narrativa del 6 de enero”.

Luego, los legisladores tendrán tiempo de brindar testimonios para “compartir sus reflexiones del día”. El representante demócrata de Colorado Jason Crow encabezará los testimonios. Crow fue uno de los legisladores atrapados dentro de la cámara durante el ataque y fue fotografiado agachándose para ayudar a un colega que parecía estar en peligro.

“El trauma, cualquier trauma, afecta a todos”, dijo Crow, un ex ranger del ejército, a CNN poco después del ataque. “Nadie es inmune a él y todo el mundo responde de manera diferente”.

Más tarde, se llevará a cabo una vigilia en los escalones centrales del Capitolio donde podrán participar los legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado.

Mientras que los demócratas del Congreso organizaron un día completo de eventos para llamar la atención sobre lo que sucedió durante la insurrección, los republicanos, por el contrario, parecen reacios a hablar al respecto y especialmente reacios a abordar el papel de Trump.

En una carta a los republicanos de la Cámara de Representantes a principios del nuevo año, el líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, mencionó brevemente el aniversario del 6 de enero, pero no al expresidente.

“Las acciones de ese día fueron ilegales y tan malas como pueden serlo. Nuestro Capitolio nunca debe verse comprometido y aquellos que violaron la ley merecen enfrentar repercusiones legales y plena responsabilidad”, escribió.

McCarthy luego pasó a criticar a los demócratas.

“Desafortunadamente, un año después, el partido mayoritario no parece estar más cerca de responder la pregunta central de cómo el Capitolio quedó tan desprevenido y qué se debe hacer para garantizar que nunca vuelva a suceder. En cambio, lo están usando como un arma política partidista para dividir aún más a nuestro país”, dijo.

Los líderes republicanos no estarán en el Capitolio el jueves debido a que la Cámara de Representantes está fuera de sesión y que varios senadores republicanos se dirigen a Georgia para asistir a un servicio conmemorativo del difunto senador Johnny Isakson.

Phil Mattingly, Melanie Zanona y Nikki Carvajal de CNN contribuyeron a este informe.

