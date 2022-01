Los pasaportes que abren todas las puertas

olivertapia

(CNN) — Lo más probable es que solo tengas un pasaporte, tal vez dos si tienes doble nacionalidad.

Pero si te encuentras en un empleo en particular –diplomático, de investigación o incluso presidencial– es posible que tengas en tus manos documentación totalmente inaccesible para las masas.

Estos son algunos de los pasaportes y pases de viaje menos habituales que existen en el mundo.

Pasaporte diplomático

¿Qué es? Los pasaportes diplomáticos se emiten a los diplomáticos y cónsules del gobierno estacionados en el extranjero.

Por ejemplo, el encargado de negocios de Estados Unidos en Francia, Brian Aggeler, tiene un pasaporte diplomático, al igual que el embajador de Francia en Estados Unidos, Philippe Étienne.

¿Cuales son los beneficios? A menudoel requisito de visa se elimina para garantizar un paso sin problemas. Los titulares de pasaportes diplomáticos británicos, por ejemplo, obtienen entrada sin visado a China.

Los diplomáticos también suelen disfrutar de inmunidad diplomática (nota: esto no da carta blanca para cometer cualquier delito en el extranjero). Los familiares de los diplomáticos a veces también pueden adquirir un pasaporte diplomático.

¿Algo más? En el Reino Unido, existe un tipo de pasaporte diplomático muy especial, marcado con el sello del Queen’s Messenger Service (El Cuerpo de Mensajeros de la Reina o QMS, por sus siglas en inglés).

Este es un grupo de élite de mensajeros que ha estado entregando material diplomático clasificado durante unos 800 años.

En tanto, hubo controversia en torno a los pasaportes diplomáticos canadienses en 2017 cuando se reveló que el país posiblemente estaba repartiendo demasiados.

Pasaportes presidenciales y de primer ministro

¿Qué es? Para poseer la forma más elevada de pasaporte, deberás ser presidente o primer ministro. Se trata de una variante única de pasaporte diplomático; el presidente de EE. UU. incluso tiene su profesión estampada en él.

¿Cuales son los beneficios? Una vez más, es complicado ser preciso.

Cuando le preguntamos al Ministerio del Interior del Reino Unido qué podrían implicar los beneficios del pasaporte de Boris Johnson, nos dijo: “No comentamos sobre casos individuales”.

Sin embargo, el portador VIP probablemente no tenga que llevar consigo su pasaporte; tampoco necesitan hacer cola en la aduana; otros funcionarios se encargarán de eso. Otra ventaja adicional: los presidentes y primeros ministros no pagan por sus propios pasaportes.

Ventajas del empleo: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene que pagar por su pasaporte. (Saúl Loeb/AFP/Getty Images)

¿Algo más? En 2015, un error sin paliativos vio a un funcionario de inmigración australiano enviar por correo electrónico accidentalmente los datos personales, incluidos los números de pasaporte, de Obama, Merkel, Putin y otros a los organizadores del torneo de fútbol de la Copa Asiática.

Al menos el culpable tenía protegida su propia identidad; un comunicado de prensa del Departamento de Inmigración de Australia decía: “[Editado] no pudo verificar que la función de autocompletar en Microsoft Outlook hubiera ingresado los detalles correctos de la persona en el campo ‘Para’ del correo electrónico”. Ups.

Pasaporte oficial/especial

¿Qué es? Los pasaportes oficiales (como se les llama en EE. UU. y el Reino Unido) o pasaportes especiales (como se les conoce en Canadá) se emiten a senadores, legisladores, oficiales militares y varios otros empleados del gobierno que no son estrictamente diplomáticos pero que necesitan viajar a un puesto en el extranjero, o en una misión oficial.

¿Cuales son los beneficios? Sobre el papel, estos pasaportes no ofrecen ningún beneficio especial en particular. Como explica el gobierno de Canadá: “El pasaporte oficial no está diseñado para dar ninguna ventaja al portador”.

Pero aunque las oficinas oficiales con las que hablamos guardaron silencio sobre los beneficios, parece que ciertos pasaportes oficiales brindan un trato de estrella; quien cuenta con uno de EE.UU., por ejemplo, está exento de pagar tarifas de visa.

¿Algo más? Así como pueden ser emitidos, los pasaportes oficiales pueden ser revocados. Según reportes, en agosto de 2021, fueron retirados 14 pasaportes oficiales pertenecientes a funcionarios turcochipriotas tras una disputa sobre la reapertura del antiguo punto de acceso turístico, Varosha.

Documento de viaje de Interpol

¿Qué es? Expedidos exclusivamente a los empleados de la agencia, los documentos de viaje de Interpol vienen en dos formatos: una libreta de pasaporte electrónico y una tarjeta de identificación electrónica (e-Identification Card).

El pasaporte de Interpol se dio a conocer en la apertura de la 79ª sesión de la Asamblea General de Interpol en Doha el 8 de noviembre de 2010. (Karim Jafar/AFP/Getty Images)

Ambos están equipados con circuitos integrados de alta tecnología que contienen información personal como huellas dactilares y una fotografía idéntica a la impresa en el propio documento.

¿Cuales son los beneficios? Los documentos de viaje surgieron después de la 79ª Asamblea General de Interpol en 2010. Perseguir delincuentes en todo el mundo no es tarea fácil, y el documento de viaje de Interpol se diseñó para reducir la burocracia al eliminar varios requisitos de visa y acelerar la difícil situación del perseguidor.

¿Algo más? Aunque sabemos que la agencia tiene alrededor de 1.000 empleados, no está claro cuántos tienen un documento de viaje de Interpol a mano.

En los últimos años, algunos artículos han disipado los mitos sobre los agentes de la Interpol que investigan por todo el mundo, derriban puertas y arrestan a los malos. Gran parte del trabajo es administrativo. Y en cuanto a la circular roja de Interpol: en realidad no es una orden de arresto.

Laissez-Passer de las Naciones Unidas (UNLP)

¿Qué es? Los miembros de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y varias otras organizaciones pueden obtener este documento, que se lanzó por primera vez en 1946 y se volvió electrónico en 2012.

Hay dos tipos de UNLP: el laissez-passer azul y el rojo (para miembros de mayor rango).

El documento de viaje azul “‘Laissez-Passer” de la ONU. (Ralf Hirschberger/Picture Alliance/Getty Images)

¿Cuales son los beneficios? La ONU afirma que los titulares del UNLP rojo bien pueden recibir “privilegios e inmunidad diplomáticos e instalaciones diplomáticas cuando viajan por asuntos de las Naciones Unidas”.

En algunos países, eso incluye una exención de visa. A diferencia de muchos de los otros pasaportes en esta lista, el UNLP no reemplaza oficialmente un pasaporte nacional, sino que lo complementa. Instruye la ONU: “Ambos documentos deben ser siempre… llevados juntos en viajes oficiales”.

¿Algo más? La frase “laissez-passer” se traduce como “dejar pasar”. Es posible que el término se haya utilizado poco después de la Ley de salvoconductos de 1414, en la que Enrique V convirtió en alta traición que una contraparte internacional rompiera la promesa de permitir que alguien viajara libremente por su país.

Los documentos llamados laissez-passers también se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial para garantizar el paso seguro de los refugiados de las zonas devastadas por la guerra.

No se requiere pasaporte si eres la reina Isabel II, vista aquí llegando a Fiji durante su gira del Jubileo de Plata por el Pacífico Sur en 1977. (Imágenes de Anwar Hussein/Getty)

Aunque la mayoría de los miembros de las familias reales todavía requieren un pasaporte para viajar, los monarcas reinantes pueden estar exentos.

Sabemos con certeza que la reina Isabel II no tiene pasaporte, porque, como dice el sitio web oficial de la familia real del Reino Unido: “Dado que se emite un pasaporte británico a nombre de Su Majestad, no es necesario que la Reina tenga uno”.

¿Qué pasa con el papa?

Como soberano de la Ciudad del Vaticano, el papa tiene un pasaporte especial de la Santa Sede.

Pero en 2014, poco después de ser elegido, el papa Francisco tomó la medida inusual de renovar su cédula de identidad y pasaporte, identificándose como un argentino promedio, sin privilegios especiales.

