Primero en CNN: inteligencia de EE.UU. dice que Rusia prepara operación para justificar la invasión de Ucrania

(CNN) –– Estados Unidos tiene información que indica que Rusia ha preparado con antelación a un grupo de agentes para ejecutar una operación de “bandera falsa” en el este de Ucrania, le dijo un funcionario estadounidense a CNN este viernes, en un intento por crear un pretexto para una invasión.

El funcionario dijo que EE.UU. tiene evidencia de que los agentes están entrenados en guerra urbana y en el uso de explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas de poder de Rusia.

Rusia y la OTAN hablan sobre la crisis en Ucrania: “No fue una discusión fácil”, dice secretario de la organización

La acusación hace eco de una declaración emitida por el Ministerio de Defensa de Ucrania este viernes, que decía que los servicios especiales rusos están preparando provocaciones contra las fuerzas rusas en un esfuerzo por incriminar a Ucrania. El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan insinuó la información de inteligencia durante una sesión informativa con periodistas el jueves.

“Nuestra comunidad de inteligencia ha desarrollado información, que ahora ha sido degradada de importancia, de que Rusia está sentando las bases para tener la opción de fabricar el pretexto para una invasión”, dijo Sullivan el jueves. “Vimos esta estrategia en 2014. Están preparando este método nuevamente y tendremos, la administración tendrá, más detalles sobre lo que vemos como este posible pretexto para compartir con la prensa en el transcurso de las próximas 24 horas”.

“Vimos esta estrategia” de Rusia en Ucrania con Crimea

El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo en un comunicado este viernes que “las unidades militares del país agresor y sus satélites reciben órdenes de prepararse para tales provocaciones”.

El hallazgo de la inteligencia estadounidense ocurre tras una semana de reuniones diplomáticas entre funcionarios rusos y occidentales sobre la acumulación de miles de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania. Pero, las conversaciones no lograron ningún avance. Esto debido a que Rusia no se comprometió a reducir la escalada y los funcionarios estadounidenses y de la OTAN dijeron que las demandas de Moscú, incluida que la OTAN nunca admitiera a Ucrania en la alianza, no eran un punto para empezar.

El funcionario estadounidense señaló que la administración de Biden cree que Rusia podría estar preparándose para una invasión a Ucrania. La cual “puede resultar en violaciones generalizadas de los derechos humanos y crímenes de guerra si la diplomacia no logra sus objetivos”.

“El Ejército de Rusia planea comenzar estas actividades varias semanas antes de una invasión militar, que podría empezar entre mediados de enero y mediados de febrero”, dijo el funcionario. “Vimos esta estrategia en 2014 con Crimea”.

Figuras influyentes

Estados Unidos también ha visto a figuras influyentes rusas comenzar a preparar a las audiencias del país para una intervención, dijo el funcionario. Incluso, enfatizando las narrativas sobre el deterioro de los derechos humanos en Ucrania y el aumento de la militancia de los líderes ucranianos.

“Durante diciembre, el contenido en ruso en las redes sociales que cubría estas tres narrativas aumentó a un promedio de casi 3.500 publicaciones por día. Un aumento del 200% con respecto al promedio diario de noviembre”, señaló el funcionario.

Funcionarios de Estados Unidos, la OTAN y Europa sostuvieron reuniones de alto nivel esta semana con funcionarios de Rusia. Al final de las tres reuniones de este jueves, ambas partes salieron con una perspectiva pesimista. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia sugirió que las conversaciones llegaron a “un punto medio” y no encontró una razón para continuarlas. Mientras que un alto funcionario estadounidense advirtió que el “tambor de la guerra sonaba fuerte” después de las sesiones diplomáticas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo este viernes que Rusia cree que la OTAN aumentará su actividad a lo largo de su frontera con Ucrania si Moscú no obedece las demandas de Occidente.

“Mientras que nuestras propuestas buscan reducir la confrontación militar, desescalar la situación general en Europa, en Occidente ocurre exactamente lo contrario. Los miembros de la OTAN están fortaleciendo su fuerza y su aviación. En los territorios que son directamente adyacentes a Ucrania, en el mar Negro, la escalada de ejercicios ha aumentado muchas veces recientemente”, sostuvo Lavrov.

Ciberataque masivo en Ucrania

Este viernes, varios sitios web del gobierno de Ucrania, incluido su Ministerio de Relaciones Exteriores, sufrieron un ciberataque con un texto amenazante que advertía a los ucranianos que “tuvieran miedo y esperaran lo peor”. El gobierno de Ucrania dijo que parecía que Rusia estaba detrás del ataque.

Un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. dijo que el presidente Joe Biden había sido informado sobre el ataque. El funcionario indicó que Estados Unidos aún no tenía un responsable del ataque, pero que “proporcionaría a Ucrania el apoyo que necesita para recuperarse”.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó el ciberataque. En ese sentido, advirtió que contribuye a la “situación ya tensa” en la región.

Cuando se le preguntó si actores gubernamentales o no gubernamentales rusos estaban detrás de los ataques, Borrell respondió que aunque no quería “señalar con el dedo”, había “cierta probabilidad de venir de ahí”.

