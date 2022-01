Biden aclara su postura sobre una incursión rusa en Ucrania

urielblanco

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, buscó este jueves aclarar su postura ante una posible incursión rusa en Ucrania, corrigiendo los comentarios que hizo en una conferencia de prensa en la que sugirió que una “incursión menor” de Rusia provocaría una respuesta menor que una invasión a gran escala del país.

No cesa la tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania

“Fui absolutamente claro con el presidente Putin. Él no tiene ningún malentendido. Si alguna -cualquiera- de las unidades rusas reunidas se desplaza a través de la frontera ucraniana, eso es una invasión. Pero se responderá con una respuesta económica severa y coordinada que he discutido en detalle con nuestros aliados, al igual que he expuesto muy claramente al presidente Putin”, dijo Biden al inicio de un evento destinado a promover el paquete bipartidista de infraestructuras aprobado el año pasado.

Si Putin decide invadir, añadió Biden, “Rusia pagará un alto precio”.

Al tiempo que intentaba aclarar sus comentarios anteriores, Biden señaló que Rusia tiene un “largo historial” de uso de medidas distintas a la acción militar abierta para llevar a cabo la agresión, incluyendo tácticas paramilitares, los llamados ataques en la zona gris, los ataques de soldados rusos no uniformados, los hombrecitos verdes y los ciberataques,

“Tenemos que estar preparados para responder a estos también y con decisión”, dijo Biden, haciéndose eco de los comentarios realizados a última hora del miércoles y a primera hora del jueves por la secretaria de prensa Jen Psaki y la vicepresidenta Kamala Harris.

Joe Biden predice la invasión de Rusia a Ucrania, pero dice que una “incursión menor” puede provocar una discusión sobre las consecuencias

Señaló que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo este jueves que “confía en nuestro apoyo y resolución, y tiene derecho a hacerlo”.

Biden continuó promocionando el paquete bipartidista de infraestructuras que, según dijo en el primer aniversario de su toma de posesión, ayudará a “demostrar que el gobierno también puede trabajar para la gente de forma eficiente y eficaz”.

