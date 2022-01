Comisión que investiga la insurrección del 6 de enero le pedirá a Ivanka Trump hablar con ellos

macamilarincon

(CNN) –– El representante demócrata Bennie Thompson, presidente de la comisión de la Cámara que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero, dijo a periodistas este jueves que el panel invitará a hablar a Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump y entonces asesora principal del mandatario. Se trata de un paso importante del panel sobre el círculo íntimo del expresidente.

“Se anticipará que la comisión invite a algunas personas a venir a hablar con nosotros”, dijo Thompson. “No los legisladores en este momento. Ivanka Trump”, añadió.

El panel había revelado previamente que conociendo más detalles sobre las interacciones de Ivanka Trump con su padre el día de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos.

La representante de Wyoming Liz Cheney, vicepresidenta de la comisión y uno de sus dos miembros republicanos, dijo a ABC News el mes pasado que el panel tiene “un testimonio de primera mano” acerca de que durante el ataque, Ivanka Trump le pidió a su padre que interviniera.

“Sabemos que su hija, tenemos un testimonio de primera mano de que su hija Ivanka (Trump) entró al menos dos veces para pedirle que ‘detuviera esta violencia'”, dijo Cheney a ABC News.

CNN informó anteriormente sobre algunas de estas interacciones, descritas en los libros I Alone Can Fix It, de los reporteros del diario The Washington Post Carol Leonnig y Philip Rucker, y Peril, de los periodistas Bob Woodward y Robert Costa. Ivanka Trump intentó intervenir repetidamente, hablando con su padre tres veces. “Deja ir esto”, le dijo ella, según Peril.

