Cómo el covid-19 está complicando los casos de divorcio en Estados Unidos

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Denise pensó que su divorcio había quedado atrás. Entonces llegó la pandemia.

Y no pasó mucho tiempo antes de que el caso de custodia que ella pensaba que estaba cerrado ya no lo estuviera.

El covid-19 es una realidad diaria que millones de padres divorciados y en proceso de divorcio en todo el país luchan por navegar. Y los abogados de divorcio dicen que para muchas familias, las cosas se están complicando cada vez más.

Problemas como mascarillas, educación remota y viajes ya estaban causando confusión entre los padres divorciados con diferentes puntos de vista sobre la seguridad de covid. Ahora los padres también están discutiendo cada vez más sobre las vacunas. Los casos inactivos durante mucho tiempo están de vuelta en los escritorios de los abogados y, a veces, regresan a los tribunales.

Denise, una madre de dos niños que pidió ser identificada solo por su primer nombre para proteger a sus hijos, terminó teniendo que volver a la corte después de perder su trabajo y conseguir uno nuevo fuera del estado. El problema nunca habría surgido, dice, si el covid no hubiera hecho que su mercado laboral local en Michigan se agotara, obligándola a lanzar una red más amplia en su búsqueda de empleo.

¿Más divorcios a partir de la cuarentena?

En un momento en el que quería celebrar haber encontrado el trabajo que necesitaba para mantener a flote económicamente a su familia, la preocupación la abrumó. ¿Y si ella no podía hacer la mudanza?

“Tenía un gran nudo en el estómago”, dice.

Y ella no está sola. Los abogados de divorcio de todo el país le dijeron a CNN que la pandemia está teniendo un gran impacto en sus casos.

Patrick Baghdaserians tiene una fórmula que usa para describir cuán difíciles son las cosas ahora para muchos de sus clientes divorciados.

Tome lo que ya sabe sobre todos los debates polarizantes y las decisiones de crianza de pánico de la pandemia. Y luego, dice, “multiplica eso por 10”.

Manifestantes a favor del uso de mascarillas sostienen carteles durante una manifestación sobre la política de mascarillas opcionales del Distrito Escolar del Condado de Cobb el 19 de agosto de 2021, en Marietta, Georgia.

Porque, agrega el abogado de derecho familiar en Pasadena, California, “estás pasando por esa situación con un excónyuge, o alguien con quien compartes un hijo con quien ya no estás involucrado”.

Algunas personas con puntos de vista sólidos sobre la seguridad del coronavirus pueden evitar chocar con otras que prefieren un enfoque diferente, pero muchos padres que comparten la custodia de los niños no tienen esa opción.

“Los padres están en esta terrible posición, tratando de hacer lo que creen que es mejor para sus hijos y luego peleando con su cónyuge separado para tratar de hacer lo mejor para sus hijos”, dice Ric Roane, un abogado de derecho familiar en Grand Rapids, Michigan.

El covid está surgiendo en casi todos los aspectos de los casos de custodia, dice Jessica Kitain, abogada de derecho familiar en Filadelfia. Y últimamente, dice, las tensiones se han intensificado.

“Todo está cambiando. Las pautas de los CDC están cambiando. Las cosas obligatorias están cambiando”, dice ella. “La mayoría de las personas en casos de custodia operan con un acuerdo escrito en el que se establecen los términos, y son claros, y todos saben qué hacer. Ahora eso se ha convertido en un objetivo en movimiento. Estamos constantemente proponiendo nuevos términos”.

¿Se debe sacar a los hijos del colegio por el avance del covid-19 en Estados Unidos? Una experta responde

Incluso algunos padres que solían estar de acuerdo, dice, están batallando por encontrar puntos en común.

“Ahora, de repente, se encuentran peleando, a pesar de que nunca antes habían tenido una batalla por la custodia”, dice ella.

Ella teme enviar a sus hijos al peligro

Al final, el tribunal aprobó la mudanza de Denise fuera del estado y le permitió mantener la custodia total de sus hijos.

Pero ahora, más de un año después, Denise dice que se siente abrumada por otro miedo. Justo antes de las vacaciones, se enteró por un conocido en común que su exmarido no está vacunado contra el covid.

Aun así, su abogado le advirtió que aún necesitaba enviar a sus hijos a visitar a su padre en Michigan como habían acordado previamente.

“Poner a tu hijo a sabiendas en una situación que crees que es peligrosa es suficiente para arrancarte el corazón. No es lo que quieres hacer. Estás programado para proteger a tus hijos. Y para poner a tus hijos en una situación que sientes que no es segura es muy difícil. Pero no pude hacer nada”, dice.

“Se siente un poco como entregar a mis hijos a un edificio en llamas”.

Un padre camina con su hijo frente a una escuela primaria de la ciudad de Nueva York el 7 de diciembre de 2020.

Hasta ahora, dice, sus hijos no se han contagiado de covid. Están programados para visitar a su padre nuevamente durante las vacaciones de primavera. Denise dice que estará nerviosa todo el tiempo, pero siente que no tiene elección. Su único consuelo: saber que sus hijos están vacunados.

“Mi única sensación de consuelo es lo que he hecho para protegerlos”, dice, “porque su padre no hará nada por su parte”.

Algunos tribunales de divorcio han dictado sentencias sobre el estado de vacunación de los padres

En el caso de Denise, su abogado le dijo que si bien hubo ejemplos de jueces en Michigan que fallaron a favor de padres que querían que sus hijos fueran vacunados a pesar de las objeciones de otro padre, no hubo casos de jueces que obligaron a los padres a vacunarse ellos mismos contra el covid.

Pero en al menos algunos estados, ese problema está comenzando a surgir.

¿Dudas sobre la vacuna contra el covid-19 de tus hijos? Experto responde

En agosto, un juez del condado de Cook, Illinois, le quitó los derechos de custodia de los hijos a una madre porque no estaba vacunada, según The Chicago Tribune. El juez rescindió la sentencia unas semanas después.

En octubre, un juez de la Corte Suprema de Nueva York determinó que una madre podía exigirle a su exmarido, que no estaba vacunado, que se vacunara o se sometiera a una prueba de covid-19 para poder pasar tiempo con su hijo de 3 años.

“No se puede subestimar el peligro de permanecer voluntariamente sin vacunar durante el acceso con un niño mientras el virus COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud y la seguridad de los niños”, dijo el juez Matthew F. Cooper en su fallo.

A finales del año pasado, un juez de Los Ángeles ordenó a un padre no vacunado que se vacunara o proporcionara una declaración de un médico que explicara por qué no podía hacerlo.

Un trabajador de la salud prepara una vacuna contra el covid-19 en un sitio de prueba del Distrito de Salud del Sur de Nevada en Las Vegas, Nevada, el 6 de enero de 2022.

Baghdaserians, que representó a la madre en el caso de custodia de Los Ángeles, dice que la página de Facebook de su empresa se inundó de comentarios, algunos criticando la extralimitación del gobierno, después de que Los Angeles Times publicara recientemente una historia sobre la decisión del juez. Baghdaserians argumentó que el juez estaba haciendo lo mejor para el menor.

“Ese ha sido un tema muy, muy candente. Probablemente el tema más candente en los Estados Unidos en este momento, probablemente el más divisivo”, dice. “Nunca había recibido tantos elogios y tantos mensajes incendiarios”.

Los padres están entrando en pánico por las publicaciones de Facebook y los planes de viaje

Las vacunas contra el covid no son el único problema relacionado con la pandemia que surge en las batallas por la custodia.

En una encuesta que la Academia Estadounidense de Abogados Matrimoniales realizó entre sus miembros el año pasado, los abogados describieron conflictos sobre mascarillas, distanciamiento social y aprendizaje en persona versus virtual.

“A medida que aumentan las infecciones, también lo hacen estos problemas”, dice Cary J. Mogerman, abogado de derecho familiar en St. Louis y presidente de la academia.

Lo que los padres deben saber sobre enviar a sus hijos de regreso a la escuela durante el incremento de ómicron

Los abogados dicen que las conversaciones de programación más tranquilas que ocurrieron durante los primeros días de cierre han dado paso a asuntos más urgentes que siguen surgiendo, como preocupaciones repentinas sobre los planes de viaje o una posible exposición al covid.

Pero muchos problemas que los padres ven como urgentes, dice Kitain, no serán vistos como urgentes por los tribunales que ya están respaldados por demoras relacionadas con la pandemia. Eso deja a los abogados tratando de ser creativos y negociar fuera de la sala del tribunal, dice, en momentos en que las emociones están muy altas y el tiempo se está agotando.

“Hay mucho más pensamiento rápido, pensamiento práctico, llamadas telefónicas a altas horas de la noche, mensajes en medio de la noche, capturas de pantalla de mensajes de texto que hablan de estas cosas — (un cliente dice) ‘Los vi en Facebook en un evento con 56.000 personas y los niños no están usando mascarillas. Mira estas fotos'”.

Jóvenes viajeros en el Aeropuerto LaGuardia en Queens, Nueva York, el 21 de diciembre de 2021.

Las familias que habían llegado a acuerdos sobre los protocolos de seguridad a seguir en el pasado ahora están viendo cómo esos acuerdos se fracturan, dice ella.

“Siento que estamos de regreso en marzo de 2020. Es polarizante… Hay más personas que están listas para seguir adelante… No quieren volver a los protocolos. Y cada persona en el casa está vacunada. Así que no quieren hacerlo”, dice ella. “Y hay otro padre que dice: ‘¿Qué quieres decir?'”.

Natalia Wilson, abogada de familia en Washington que también ejerce en Maryland y Virginia, dice que viajar se ha convertido en un gran punto de discordia para varios de sus clientes. Uno quería desesperadamente llevar a su hijo a un viaje familiar único en la vida, pero no pudo lograr que el otro padre estuviera de acuerdo debido a los temores del covid.

Otro cliente, dice, se enteró de que su hija había estado expuesta al covid mientras visitaba a su padre, pero el padre no estuvo de acuerdo en hacerle la prueba o ponerla en cuarentena antes de subirla a un avión de regreso a casa.

“Hubo tantas batallas sobre cuándo intercambiar, cuándo compartir información, cuándo probar, quién debería ser el primero en saber. No podían estar en la misma página sobre qué hacer con esta personita, que está triste porque quedó atrapada en el medio, porque había dos enfoques muy diferentes sobre lo que significaba mantenerse a salvo”, dice Wilson.

OPINIÓN | Rescatar a nuestros hijos del trauma del covid es vital para curar a Estados Unidos

Pero en algunos casos, hay un lado positivo

En estos días, los abogados dicen que los divorcios tensos parecen volverse aún más hostiles, con el covid agregando combustible al fuego. Y las batallas por la custodia pueden ser feroces. Pero también hay otra cara de la moneda: algunos padres divorciados, dicen, en realidad están haciendo un mejor trabajo trabajando juntos.

Los tribunales atrasados ​​han obligado a los padres a resolver más problemas a través del arbitraje, dice Elizabeth Lindsey, abogada de divorcios en Atlanta y expresidenta de la asociación de abogados matrimoniales.

“Hay padres que se llevan mejor que nunca porque tal vez confían más el uno en el otro”, dice Kitain, el abogado de derecho familiar de Filadelfia. “Algunas personas se vieron obligadas a trabajar juntas. Algunas personas tal vez obtuvieron más custodia que nunca, porque por primera vez desde la separación, durante la cuarentena están con su hijo durante dos semanas”.

Wilson dice que vio a muchos clientes encontrar soluciones creativas para manejar la escuela virtual. Y en un caso, vio a padres que habían estado peleando durante meses en una áspera audiencia de divorcio unirse de una manera inesperada.

Su última audiencia de divorcio tuvo lugar en Zoom. Estaban sentados en habitaciones separadas de su casa, frente a pantallas de computadora separadas, hasta que dificultades técnicas impidieron que uno de ellos iniciara sesión. En poco tiempo, ambos estaban sentados uno al lado del otro en la misma habitación, brindando testimonio: sus rostros juntos en un rectángulo en la pantalla.

Wilson dice que nunca esperó ver un espectáculo, y un recordatorio de que incluso en los casos más polémicos, los padres aún pueden encontrar una manera de trabajar juntos.

