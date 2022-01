Esta es la (millonaria) suma que Rafael Nadal ha ganado como tenista profesional

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Este domingo, Rafael Nadal se convirtió en el primer tenista en lograr 21 títulos de Grand Slam al derrotar al ruso Daniil Medvedev en la gran final del Abierto de Australia. Pero ¿cuánto dinero ha sumado hasta el momento?

A lo largo de su carrera, el tenista español de 35 años ha acumulado 89 títulos en modalidad individual (singles) y 11 en dobles, y en total ha ganado US$ 125.050.235 en dinero por premios, según datos de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta cifra no incluye los posibles ingresos adicionales de Nadal relacionados con acuerdos comerciales y publicidad.

Rafael Nadal: El Abierto de Australia será un gran evento con o sin Djokovic

Hablando específicamente de los Grand Slam, desde su debut en ellos en 2003, el tenista español ha acumulado un total de US$ 56.755.412 en premios por los torneos singles y US$ 86.115 por los dobles.

De forma general, estos son todos los premios que ha obtenido Rafael Nadal año por año en singles y dobles, incluyendo los años que fue campeón de un torneo Grand Slam:

2021: US$ 1.478.832 2020: US$ 3.881.203 (año en que fue campeón del Roland Garros) 2019: US$ 12.859.587 (campeón del US Open y Roland Garros) 2018: US$ 8.663.348 (campeón del Roland Garros) 2017: US$ 12.704.001 (campeón del US Open y Roland Garros) 2016: US$ 2.836.500 2015: US$ 3.943.891 2014: US$ 6.212.075 (campeón del Roland Garros) 2013: US$ 12.070.937 (campeón del US Open y Roland Garros) 2012: US$ 4.997.450 (campeón del Roland Garros) 2011: US$ 6.668.217 (campeón del Roland Garros) 2010: US$ 8.571.999 (campeón del US Open, Wimbledon y Roland Garros) 2009: US$ 5.466.515 (campeón del Australian Open) 2008: US$ 6.773.776 (campeón del Roland Garros y Wimbledon) 2007: US$ 4.896.935 (campeón del Roland Garros) 2006: US$ 3.746.360 (campeón del Roland Garros) 2005: US$ 3.874.751 (campeón del Roland Garros) 2004: US$ 447.758 2003: US$ 243.238 2001-2002: US$ 24.832

En 2020, el Abierto de Australia ofreció un premio de 4.120.000 dólares australianos, un equivalente aproximado a US$ 2.879.983, al campeón masculino y femenino individual, según el sitio oficial del Abierto de Australia. Sin embargo, hasta el momento no hay cifras oficiales publicadas para el 2022.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.